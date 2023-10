Concorso Esercito, 6200 posti disponibili: i requisiti

Concorso Esercito, 6200 i posti disponibili secondo quanto indicato dal bando: ecco i requisiti e le informazioni utili per partecipare.

Concorso Esercito: sono 6200 i posti disponibili per l’ultimo bando di concorso pubblicato dall’Esercito e rivolto anche ai civili. In particolare, si tratta della procedura di reclutamento di Volontari in Ferma prefissata Iniziale (VFI). Di seguito, tutte le informazioni più importanti su requisiti, scadenze e come presentare la domanda di partecipazione.

Concorso Esercito: blocchi e posti

Come di consuetudine quando si tratta di concorsi dell’Esercito, sono previsti più blocchi di incorporamento. In particolare, si tratta di tre fasi, che prevedono posti e scadenze diverse. Di seguito la suddivisione dei 6200 posti nei tre blocchi:

1° blocco – 2.200 posti, di cui: 2.144 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; 8 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 6 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 8 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 2 per incarico principale “Esploratore Equestre” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze dello squadrone a cavallo); 2 per incarico principale “Artigliere Equestre” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze della sezione di artiglieria a cavallo).

di cui: 2° blocco – 2.000 posti , di cui: 1.944 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; 8 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 6 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 8 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 2 per incarico principale “Esploratore equestre (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze dello squadrone a cavallo); 2 per incarico principale “Artigliere equestre” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze della sezione di artiglieria a cavallo).

, di cui: 3° blocco – 2.000 posti, di cui: 1.944 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; 8 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 6 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 8 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 10 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI); 2 per incarico principale “Esploratore equestre (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze dello squadrone a cavallo); 2 per incarico principale “Artigliere equestre” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFI, orientati a sopperire alle esigenze della sezione di artiglieria a cavallo).

Concorso Esercito: requisiti

Tra le informazioni più importanti da conoscere quando si vuole partecipare ad un bando spiccano senza dubbio i requisiti. Di seguito, sono riportati i requisiti generali per coloro i quali vogliono partecipare al bando dell’Esercito. Tuttavia, si suggerisce di prendere visione del bando integrale per visualizzare i requisiti specifici richiesti per le singole categorie.

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 24° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA);

per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA); esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Concorso Esercito 2024: scadenze domanda di partecipazione

Come anticipato, per questo concorso sono previsti diversi blocchi e, di conseguenza, anche le scadenze sono diverse. Ecco l’elenco delle scadenze per i singoli blocchi:

la domanda di partecipazione al primo blocco (2.200 posti) va presentata dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023 , per i nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005, estremi compresi;

(2.200 posti) va presentata , per i nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005, estremi compresi; la domanda di partecipazione al secondo blocco (2.000 posti) va presentata dal 15 gennaio 2024 al 13 febbraio 2024 , per i nati dal 13 febbraio 2000 al 13 febbraio 2006, estremi compresi;

(2.000 posti) va presentata , per i nati dal 13 febbraio 2000 al 13 febbraio 2006, estremi compresi; la domanda di partecipazione al terzo blocco (2.000 posti) va presentata dal 1° luglio 2024 al 30 luglio 2024, per i nati dal 30 luglio 2000 al 30 luglio 2006, estremi compresi.

Per quanto riguarda la procedura di compilazione della domanda, è necessario effettuarla tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, al quale ci si autentica tramite SPID, CIE o CNS. Per tutte le altre informazioni più specifiche sul concorso Esercito si rimanda alla lettura del bando integrale.