Concorso Guardia di Finanza, 1673 posti per allievi: come fare domanda

Concorso Guardia di Finanza: i requisiti e le informazioni più importanti per la partecipazione al concorso. Previsti 1673 disponibili.

Concorso Guardia di Finanza: è stato da poco pubblicato un bando concorsuale, rivolto anche ai civili, per la selezione pubblica ed il reclutamento di 1673 allievi finanzieri. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per la partecipazione come i requisiti fondamentali e la presentazione della domanda di ammissione.

Concorso Guardia di Finanza: le distribuzioni dei posti

Come sopra indicato, il concorso prevede il reclutamento di 1673 futuri allievi finanzieri, i quali verranno distribuiti in tale modo:

N° 1461 posti per contingente ordinario, di cui:

171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”; 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”;

da avviare al conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”; 1257 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui:

– 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

– 377 agli altri cittadini italiani;

N° 212 posti per contingente di mare, di cui:

148 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue:

– 74 da avviare al conseguimento della specializzazione “ Nocchiere ”;

– 42 da avviare al conseguimento della specializzazione “ Motorista navale ”;– 32 da avviare al conseguimento della specializzazione “ Operatore di sistema ”;

riservati ai prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: – da avviare al conseguimento della specializzazione “ ”; – da avviare al conseguimento della specializzazione “ ”;– da avviare al conseguimento della specializzazione “ ”; 64 destinati agli altri cittadini italiani, di cui:

– 32 da avviare al conseguimento della specializzazione “Nocchiere”;

– 18 da avviare al conseguimento della specializzazione “Motorista navale”;– 14 da avviare al conseguimento della specializzazione “Operatore di sistema“.

Concorso Guardia di Finanza: i requisiti

Questi i requisiti fondamentali per chi desidera inviare la propria candidatura:

18° anno di età alla presentazione della propria candidatura e non avere superato il 26° anno di età , per concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze armate, ed il 24° anno di età per concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani;

alla presentazione della propria candidatura e non avere superato il , per concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze armate, ed il per concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani; Godimento diritti civili e politici;

civili e politici; Possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; Non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status;

essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status; Non essere imputati, né condannati né avere ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

essere imputati, né condannati né avere ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione; Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; Non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.

Procedure di selezione

La selezione dei candidati verrà eseguita in base a:

una prova scritta di preselezione, che consisterà in un questionario a risposta multipla di cultura generale composto da 90 domande (35 di logica-matematica, 30 di storia/educazione civica/geografia, 25 di conoscenza sintattica-grammaticale); prove di accertamento efficienza fisica; valutazione di titoli;

Si informano gli interessati che la domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 21 ottobre 2023.

Per altre informazioni o per la consultazione dei bandi, si consiglia di ricercare e consultare i siti ufficiali.