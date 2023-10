Lavoro Catania: UNICT, StMicroelectronics e JD Sports assumono

Lavoro Catania: diverse le offerte attive nel territorio della città. Di seguito i dettagli sulle posizioni aperte presso UNICT, StMicroelectronics e JD Sports.

Lavoro Catania: sono molte le offerte lavorative aperte nel territorio catanese; perché non dare un’occhiata alle proposte? Di seguito alcune di quelle più interessanti, selezionate dalla redazione di LiveUnict.

Lavoro Catania: UNICT assume

L’Università degli studi di Catania ha indetto due selezioni pubbliche per la stipula di due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 3 anni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. I settori sono i seguenti:

01/B1 – Informatica , 1 posto;

, 1 posto; 09/B1 –Tecnologie e Sistemi di Lavorazione, 1 posto.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina http://concorsi.unict.it. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La scadenza è prevista per giorno 13 novembre alle ore 12; per avere maggiori informazioni gli interessati sono invitati a leggere il bando all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce “Bandi, gare e concorsi”.

Lavoro Catania: le opportunità presso STMicroelectronics

La nota azienda STMicroelectronics è alla ricerca di personale da impiegare come Silicon Carbide (SiC) Procurement Manager. La risorsa si occuperà di definire la strategia per garantire la fornitura per diversi siti di produzione della ST in tutto il mondo (Europa/Asia), ma anche di negoziare forniture a lungo termine e implementare accordi contrattuali con i fornitori.

Lavoro Catania: JD Sports cerca personale

Anche JD Sports cerca personale da impiegare presso il punto vendita di Catania, in particolare presso il centro commerciale “Centro Sicilia”. La figura ricercata è quella di sales assistant.

Il nuovo membro del team si occuperà di assicurare il miglior servizio possibile ai clienti ogni volta che visiteranno il negozio, assisterà il cliente al fine di massimizzare la produttività dello store, superando i target di vendita e utilizzando i dispositivi presenti in negozio.