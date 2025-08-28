Il mese di settembre si apre con una lunga serie di agitazioni sindacali che interesseranno vari settori strategici. In tutta Italia sono stati proclamati 66 scioperi, di cui 14 a carattere nazionale. Anche Catania sarà coinvolta, in particolare per quanto riguarda i trasporti, con ripercussioni significative per i cittadini e i viaggiatori.

Treni e trasporto pubblico locale a rischio

Le prime giornate difficili saranno il 4 e 5 settembre, quando i lavoratori delle aziende ferroviarie si fermeranno dalle 21 del 4 alle 18 del giorno successivo. Lo stop riguarderà il trasporto merci, il trasporto ferroviario passeggeri e il trasporto pubblico locale (Tpl), con un fermo più marcato tra le 10 e le 18. Sempre il 4 settembre si fermerà anche il personale del trasporto pubblico locale, che tornerà a scioperare l’8 settembre, con proteste a macchia di leopardo in città come Catania, Enna, Palermo e Savona. Ulteriori interruzioni sono previste il 15 settembre in diverse aree del Paese.

Voli e aeroporti: disagi in vista

Il 6 settembre sarà il turno del trasporto aereo. A fermarsi saranno i lavoratori EasyJet (per l’intera giornata a livello nazionale e dalle 12 alle 16 nello scalo di Catania), quelli di WizzAir (12-16) e di Volotea (24 ore). Allo sciopero parteciperanno anche i dipendenti delle società di handling, vigilanza e servizi aeroportuali, con conseguenti disagi in numerosi aeroporti italiani, tra cui Catania, Roma, Milano, Varese, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Una nuova mobilitazione del comparto aereo è fissata per il 26 settembre, quando l’intero settore aeroportuale e l’indotto incroceranno le braccia per 24 ore, coinvolgendo nuovamente anche il personale Volotea.

Scioperi anche nella pubblica amministrazione

Non solo trasporti: anche altri comparti della pubblica amministrazione si preparano a scendere in piazza. Il 3 settembre è in programma lo sciopero nazionale dei direttori del Ministero della Giustizia, mentre il 22 settembre sarà la volta del settore scolastico, delle regioni e delle autonomie locali, con uno stop che durerà per l’intera giornata.