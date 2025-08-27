È un vero e proprio allarme Far West. Anche questa notte dei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Catania, dopo i casi analoghi di via Garibaldi e via Calabrò di ieri. La strada interessata stavolta è la via Plebiscito e i colpi sono stati sparati verso la saracinesca un autonoleggio al civico 454, in un orario tra le 3 e le 4.

Anche questa volta, sembrerebbe trattarsi di un’ intimidazione. Da verificare se tutti i casi sono collegati tra loro. Gli agenti dell’ upgsp della questura di Catania e della squadra mobile sono intervenuti sul posto.

In aggiornamento…