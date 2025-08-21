Se hai sempre sognato di entrare nel mondo della televisione, Real Time offre due opportunità: prendere parte ai casting dei suoi format più seguiti o candidarti per posizioni lavorative all’interno della rete.

Chi è Real Time

Lanciato in Italia nel 2005 e gestito da Warner Bros. Discovery Italia, Real Time è il canale tematico dedicato soprattutto a un pubblico femminile tra i 15 e i 64 anni. La sua programmazione include intrattenimento leggero, docu-fiction, makeover show, talk e format di approfondimento sociale.

È disponibile sul canale 31 del digitale terrestre, su TivùSat e su Sky (160 e 161). Tra i programmi più noti figurano Cortesie per gli ospiti, Primo Appuntamento, Bake Off Italia e Matrimonio a Prima Vista.

Casting aperti su Real Time

Il canale ricerca nuovi protagonisti per i suoi programmi più seguiti:

Cortesie per gli Ospiti

Sfida culinaria in cui conta saper cucinare e accogliere con stile.

Chi può partecipare: appassionati di cucina e ospitalità.

Primo Appuntamento

Il dating show condotto da Flavio Montrucchio.

Chi può partecipare: single di ogni età desiderosi di mettersi in gioco.

Bake Off Italia

Gara di pasticceria per aspiranti chef amatoriali.

Chi può partecipare: appassionati di dolci e creazioni spettacolari.

Matrimonio a Prima Vista

Due sconosciuti si incontrano direttamente all’altare.

Chi può partecipare: single in cerca di un’esperienza unica.

Opportunità di lavoro dietro le quinte

Oltre ai casting, Real Time seleziona figure professionali per vari settori:

Produzione televisiva

Comunicazione e marketing

Gestione del palinsesto

Supporto amministrativo e gestionale

Il canale punta su un ambiente inclusivo, creativo e stimolante, dove i dipendenti possono crescere professionalmente grazie a formazione continua, lavoro di squadra e valorizzazione delle idee.

Come candidarsi