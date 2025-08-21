Se hai sempre sognato di entrare nel mondo della televisione, Real Time offre due opportunità: prendere parte ai casting dei suoi format più seguiti o candidarti per posizioni lavorative all’interno della rete.
Chi è Real Time
Lanciato in Italia nel 2005 e gestito da Warner Bros. Discovery Italia, Real Time è il canale tematico dedicato soprattutto a un pubblico femminile tra i 15 e i 64 anni. La sua programmazione include intrattenimento leggero, docu-fiction, makeover show, talk e format di approfondimento sociale.
È disponibile sul canale 31 del digitale terrestre, su TivùSat e su Sky (160 e 161). Tra i programmi più noti figurano Cortesie per gli ospiti, Primo Appuntamento, Bake Off Italia e Matrimonio a Prima Vista.
Casting aperti su Real Time
Il canale ricerca nuovi protagonisti per i suoi programmi più seguiti:
-
Cortesie per gli Ospiti
Sfida culinaria in cui conta saper cucinare e accogliere con stile.
Chi può partecipare: appassionati di cucina e ospitalità.
-
Primo Appuntamento
Il dating show condotto da Flavio Montrucchio.
Chi può partecipare: single di ogni età desiderosi di mettersi in gioco.
-
Bake Off Italia
Gara di pasticceria per aspiranti chef amatoriali.
Chi può partecipare: appassionati di dolci e creazioni spettacolari.
-
Matrimonio a Prima Vista
Due sconosciuti si incontrano direttamente all’altare.
Chi può partecipare: single in cerca di un’esperienza unica.
Opportunità di lavoro dietro le quinte
Oltre ai casting, Real Time seleziona figure professionali per vari settori:
-
Produzione televisiva
-
Comunicazione e marketing
-
Gestione del palinsesto
-
Supporto amministrativo e gestionale
Il canale punta su un ambiente inclusivo, creativo e stimolante, dove i dipendenti possono crescere professionalmente grazie a formazione continua, lavoro di squadra e valorizzazione delle idee.
Come candidarsi
-
Per i casting: consulta le pagine dedicate ai singoli programmi (Cortesie per gli ospiti, Primo Appuntamento, Bake Off Italia, Matrimonio a Prima Vista).
-
Per le posizioni lavorative: visita la sezione “Lavora con noi” sul sito di Warner Bros. Discovery.