Opportunità di lavoro nel settore culturale: il Gruppo Mondadori seleziona addetti bookshop da inserire durante la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, tra gli appuntamenti artistici più prestigiosi a livello internazionale.
L’iniziativa rappresenta un’occasione interessante per lavorare in un contesto dinamico, internazionale e a forte vocazione culturale, a stretto contatto con il pubblico e con il mondo dell’editoria d’arte.
La selezione è curata da Electa S.p.A., società del Gruppo Mondadori specializzata in editoria d’arte e organizzazione di mostre.
Le risorse selezionate saranno impiegate presso i bookshop allestiti in occasione della manifestazione e si occuperanno di:
- assistenza alla clientela durante tutte le fasi di acquisto;
- gestione della cassa e dei pagamenti (POS inclusi);
- apertura e chiusura cassa;
- cura dell’esposizione dei prodotti e monitoraggio delle scorte di magazzino.
Contratto: tempo determinato
Periodo di lavoro: dal 20 aprile al 6 dicembre 2026
Orario: part time 33 ore settimanali, su 6 giorni (lunedì di riposo)
La selezione è rivolta a laureati in ambito artistico o culturale, con buone conoscenze di arte, architettura e design.
Requisiti richiesti
Sono richiesti inoltre:
- familiarità con sistemi di cassa e pagamenti elettronici;
- ottima conoscenza della lingua inglese (fondamentale, vista la dimensione internazionale dell’evento);
- flessibilità e capacità di adattamento;
- spiccate doti comunicative e relazionali;
- predisposizione al contatto con il pubblico.
Per inviare la candidatura è necessario accedere alla sezione “Lavora con noi” del Gruppo Mondadori.