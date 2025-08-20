Lo smartworking ha rivoluzionato il modo in cui lavoriamo, diventando sempre più diffuso negli ultimi anni. Con l’evoluzione del mercato del lavoro, molte aziende adottano questa modalità, offrendo opportunità a professionisti in tutto il mondo. Nel 2025, diverse realtà sono pronte ad assumere talenti per posizioni in smartworking. Scopriamo insieme quali aziende e quali ruoli offrono.

Perché lo smartworking è importante

Lo smartworking non è solo una moda, ma una vera trasformazione del mondo professionale. Le aziende che permettono lavoro flessibile registrano maggiore produttività e soddisfazione tra i dipendenti. Inoltre, questa modalità consente di attrarre talenti da qualsiasi località, ampliando le possibilità di selezione.

Vantaggi per i dipendenti

Vantaggi per le aziende

Riduzione dei costi: meno spese per uffici e infrastrutture.

Accesso a talenti globali: possibilità di assumere professionisti ovunque si trovino.

Maggiore retention: dipendenti soddisfatti restano più a lungo in azienda.

Aziende che assumono in smartworking nel 2025

Ecco alcune delle realtà più interessanti che offrono posizioni in smartworking:

Kapa.ai – Startup innovativa nel settore IA, cerca professionisti creativi. Retell AI – Soluzioni di comunicazione basate su intelligenza artificiale. Fella Health – Azienda tech nel settore sanitario. MixRank – Analisi dati e data science in smartworking. Prelim – Tecnologia finanziaria e ruoli innovativi da remoto. GoLinks – Strumenti di produttività per smartworking. Sepal AI – Startup IA in crescita, progetti stimolanti da remoto. Gordian Software – Sviluppo software con modalità flessibile. Pump.co – Agenzia di marketing digitale, team creativo da remoto. Roboflow – Piattaforma di visione artificiale, ingegneri e product manager. Yahoo – Opportunità in smartworking in diversi dipartimenti. Airbnb – Assistenza clienti e tecnologia da remoto. UnitedHealth Group – Posizioni in ambito sanitario. Humana – Assicurazioni sanitarie, gestione casi e IT da remoto. CohnReznick – Contabilità e consulenza, smartworking per professionisti.

Come trovare lavoro in smartworking

Trovare un ruolo in smartworking richiede strategie mirate. Ecco alcuni consigli:

Aggiorna il tuo profilo professionale: curriculum e LinkedIn devono riflettere competenze e esperienze, con parole chiave pertinenti.

Utilizza piattaforme dedicate: Remote.co, We Work Remotely e FlexJobs sono ottime risorse.

Costruisci la rete di contatti: partecipa a eventi virtuali e connettiti con professionisti del settore.

Personalizza le candidature: mostra come le tue competenze soddisfano le esigenze dell’azienda.

Preparati ai colloqui virtuali: assicurati di avere un ambiente professionale e rispondi con sicurezza.

Il lavoro da remoto nel 2025 non è più un’opzione secondaria, ma un modello centrale per il mercato del lavoro globale. Le aziende che offrono posizioni a distanza garantiscono flessibilità, opportunità di crescita e accesso a talenti da tutto il mondo. Prepararsi al meglio e conoscere le aziende che assumono è fondamentale per cogliere le opportunità più interessanti.