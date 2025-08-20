Mercoledì 20 agosto, l’Italia si stringerà attorno alla memoria di Pippo Baudo, storico volto della televisione e icona dello spettacolo. Le esequie si terranno nella Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, paese natale del conduttore, e saranno trasmesse in diretta nazionale.

Il Tg1 seguirà la cerimonia in tempo reale dalle 15.30 alle 18.10 su Rai 1, offrendo al pubblico la possibilità di partecipare simbolicamente all’ultimo saluto.

Baudo, scomparso pochi giorni fa, ha segnato decenni di televisione italiana, diventando un punto di riferimento per generazioni di spettatori e un protagonista indiscusso del Festival di Sanremo, dei varietà e delle grandi prime serate Rai.

La diretta costituirà non solo un momento di raccoglimento, ma anche un’occasione per ricordare la sua lunga carriera, il legame con la sua terra d’origine e l’affetto che il pubblico ha sempre dimostrato nei suoi confronti.