Il borgo siciliano di Militello Val di Catania si prepara a dare l’ultimo saluto all’illustre concittadino Pippo Baudo, storico volto e protagonista della televisione italiana, scomparso sabato 16 agosto all’età di 89 anni. La comunità locale e gli appassionati del piccolo schermo attendono con commozione le esequie del conduttore, che verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai e Mediaset, per rendere omaggio a un maestro indiscusso della tv italiana.

I funerali in diretta televisiva

Mercoledì 20 agosto, dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta i funerali di Pippo Baudo dalla Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Raiplay, permettendo a chiunque di seguire l’omaggio in tempo reale.

Anche Mediaset seguirà le esequie con una diretta trasmessa su ‘Diario del giorno’, in onda dalle 15.35 fino alle 18.55, per poi cedere la linea al Tg4. L’Ad Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri e i dirigenti Mediaset hanno ricordato Baudo come “maestro e riferimento della televisione italiana”, un riconoscimento che va oltre le appartenenze aziendali, sottolineando la grandezza di un professionista che ha segnato la storia del piccolo schermo.

A Militello, paese d’origine del conduttore, il sindaco Giovanni Burtone ha annunciato il lutto cittadino e sottolineato il legame profondo sentito dalla comunità: “Ogni volta che diciamo da dove veniamo, il primo commento è sempre che è il paese di Pippo Baudo. Pippo era ben voluto da tutti”.

Collegamenti e trasporti potenziati

Visto il flusso di persone attese per partecipare ai funerali le istituzioni sono al lavoro per garantire un’organizzazione minuziosa e sicura. Per l’occasione Trenitalia, in accordo con la Regione Siciliana committente del servizio, potenzierà l’offerta commerciale con bus nelle stazioni di Catania centrale, Militello e Gela, garantendo un accesso ordinato e sicuro alla cerimonia. “La Regione, d’intesa con Trenitalia, ha voluto garantire un servizio di trasporto adeguato per consentire, a quanti vorranno, di partecipare in modo ordinato e sicuro – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – È un sentito e doveroso atto di rispetto verso un grande figlio della nostra terra: il compianto presentatore ha rappresentato un patrimonio unico per la Sicilia e per l’Italia intera”.

Il sindaco Giovanni Burtone ha aggiunto: “Se il feretro dovesse arrivare ore prima del previsto, allestiremo una camera ardente all’auditorium di San Domenico. Ci coordineremo con la questura per tutti i servizi necessari considerato che ipotizziamo un’enorme affluenza di persone. Faremo montare dei maxischermi fuori dalla chiesa. La scelta dei funerali nel suo paese è un atto di affetto che Pippo ha voluto dare alla sua città, che gli è grata per quello che ha fatto per noi come uomo e come padre. Baudo era il padre di tutta l’Italia perché è stato un uomo importante per la crescita di tutta la nazione”. Tutto è quindi pronto per riaccogliere nella sua terra e salutare lo stimato presentatore.