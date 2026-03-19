Dopo lo straordinario trionfo di Militello in Val di Catania nella scorsa edizione, la Sicilia torna a sognare. Per il 2026, la sfida del contest di Rai 3 Kilimangiaro vede protagonista Realmonte, la “Città della Scala dei Turchi”, unica rappresentante dell’isola tra i 20 borghi più belli d’Italia. Video presentazione Realmonte

Un tesoro di marna e storia

Realmonte non è solo mare cristallino. Sebbene la Scala dei Turchi sia il biglietto da visita che incanta il mondo, il borgo agrigentino punta a vincere grazie a un mix unico di natura, archeologia e cultura. Dalla Villa Romana di Durrueli, affacciata sul litorale, fino alla suggestiva Cattedrale di Sale, situata a 150 metri sotto terra all’interno di una miniera attiva, Realmonte offre un’esperienza che va ben oltre la classica cartolina turistica.

Il countdown per la finale

La competizione è ormai entrata nel vivo. Ecco i dettagli fondamentali per sostenere il borgo:

Voto online: c’é tempo fino alle 23:59 di domenica 22 marzo . Ogni cittadino può esprimere una preferenza al giorno attraverso il portale Rai.

La proclamazione: l’attesa finirà la sera di Pasqua, il 5 aprile, quando durante lo speciale su Rai 3 verrà svelata la classifica ufficiale.

La Sicilia: la regione da battere

Con ben cinque vittorie totali all’attivo (Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia, Petralia Soprana e Militello), la Sicilia detiene il record storico del concorso. Una vittoria di Realmonte segnerebbe uno storico “back-to-back”, confermando l’isola come regina indiscussa del turismo lento e d’eccellenza in Italia.