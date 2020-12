“Pippo Baudo è morto”, ma è una fake news: sta bene e “fa le corna”

Pippo Baudo smentisce al telefono le notizie della sua morte, lanciata da un sito di gossip. La verità è che il presentatore sta bene e fa gli scongiuri.

La notizia della morte di Pippo Baudo, volto arcinoto della televisione italiana nato a Militello in Val di Catania, circola rapidamente, rilanciata da un sito di gossip. Peccato, però, che si tratti di una fake news. A ribadirlo, al telefono, il presentatore stesso, che risponde con ironia e senza nemmeno essere troppo sorpreso.

“Succede ogni anno“, commenta, all’Adnkronos, in riferimento alla notizia, che riferiva anche dei dettagli sull’ospedale dove sarebbe avvenuto il decesso. “Faccio le corna – risponde Baudo al telefono con l’Adnkronos -, succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”.