Durante la serata di ieri, una panineria ambulante è stata avvolta dalle fiamme in piazza Massimiliano Kolbe, nel quartiere Belsito di Misterbianco. Il violento incendio avrebbe provocato l’esplosione di alcune bombole di gas.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco: “il camion era chiuso e parcheggiato”, spiegano. Fortunatamente, al momento dello scoppio, avvenuto nel cuore della notte, la piazza era completamente deserta. L’esplosione ha danneggiato parzialmente alcune strutture vicine e ha provocato momenti di tensione tra gli abitanti, preoccupati per la possibilità di ulteriori scoppi. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.