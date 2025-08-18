È morto Francesco Aronica, il 22enne originario di Catania, vittima di un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polignano a Mare, nota località balneare in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe tuffato da un’altezza di circa sei metri. A causa del forte impatto avrebbe riportando un violento trauma cranico e una profonda ferita lacero-contusa nella zona fronto-parietale del capo.

I primi soccorsi al giovane catanese

Il recupero del ragazzo è stato particolarmente difficoltoso. Sul posto, i soccorsi sono giunti tempestivamente on un elicottero del 118 e un’ambulanza del servizio di emergenza territoriale. Successivamente il giovane ragazzo sarebbe stato defibrillato più volte, sia sul luogo dell’incidente sia durante il tragitto verso l’ospedale. Al momento dell’arrivo al pronto soccorso, però, era già in arresto cardiaco.

Nonostante gli sforzi prolungati del personale medico, che ha tentato la rianimazione per oltre un’ora, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha scosso profondamente amici, familiari e tutta la comunità etnea.