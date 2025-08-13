La carreggiata in direzione Catania dell’autostrada Palermo-Catania è stata chiusa al traffico all’altezza del chilometro 106 a causa dell’incendio di un semirimorchio. L’intervento è avvenuto durante la notte da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Enna.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche la polizia stradale e il personale Anas per gestire la viabilità e garantire la sicurezza.

In aggiornamento…