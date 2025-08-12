Una passeggiata serale nel cuore di Catania per rendere omaggio a Sant’Agata anche in estate. È questa la novità dell’899° anniversario del ritorno delle Reliquie da Costantinopoli, inserita per la prima volta nel programma ufficiale dei festeggiamenti agatini estivi: la “Camminata per il Centro Storico”, organizzata da Terre di Sport con la Fondazione SportCity, il Mase, l’ASI e fortemente voluta dal Presidente del Comitato dei Festeggiamenti Agatini.

Un’iniziativa pensata per unire devozione, benessere fisico e valorizzazione del patrimonio cittadino, in un momento dell’anno in cui Catania è ricca di turisti. “Una novità – spiega Carmelo Grasso – che rappresenta la volontà di rendere anche la ricorrenza estiva della festa sempre più ricca di contenuti. Grazie alla disponibilità del presidente di Terre di Sport, Peppe Leanza, abbiamo dato forma a un evento che permetterà a tanti di scoprire e vivere il nostro centro storico in modo nuovo”.

Un percorso tra fede e bellezza

La partenza è fissata per le ore 21:00 del 16 agosto, da Piazza Federico di Svevia, ai piedi del Castello Ursino. L’evento è aperto a tutti, infattio già dalle 19:30 sarà possibile accreditarsi presso il Check Point predisposto dagli organizzatori.

A guidare il gruppo lungo le vie del centro saranno istruttori e camminatori dell’ASD Nordic Walking Etna, che accompagneranno i partecipanti in un itinerario ricco di fascino: via Castello Ursino, via Garibaldi, Piazza Duomo, via Vittorio Emanuele (lato sud), via Ventimiglia, Teatro Massimo Bellini, via Antonino di Sangiuliano, i Quattro Canti, via Etnea, Piazza Stesicoro e poi via Manzoni, la Salita di Sangiuliano, via dei Crociferi, Piazza San Francesco, via Santa Maria della Lettera, Piazza Mazzini, fino al ritorno in Piazza Federico di Svevia.

Le chiese agatine aperte fino a tarda sera

Lungo il percorso, i partecipanti potranno visitare le chiese legate al culto di Sant’Agata, che per l’occasione resteranno aperte fino alle ore 23:00 su disposizione della Curia Arcivescovile. Tra queste:

San Biagio in Sant’Agata alla Fornace

Sant’Agata al Carcere

Sant’Agata la Vetere

San Michele Arcangelo ai Minoriti

Basilica della Collegiata

Badia di Sant’Agata

Una sosta particolare è prevista proprio a Piazza Stesicoro, davanti alla chiesa di San Biagio, per un momento di raccoglimento e riflessione.

La serata si concluderà, al termine della camminata, con un concerto musicale gratuito in Piazza Federico di Svevia, organizzato dall’Amministrazione Comunale, a suggellare un evento che coniuga spiritualità, benessere, arte e partecipazione popolare.