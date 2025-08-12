Dal 12 al 17 agosto 2025, il centro fieristico e culturale Le Ciminiere di Catania ospiterà la XXIII edizione del Catania Tango Festival, un evento che trasformerà la città siciliana nella capitale mondiale del tango argentino. Per sei giorni, appassionati e curiosi di questo affascinante ballo potranno immergersi in un programma ricco e variegato, pensato per soddisfare ogni desiderio legato alla danza e alla cultura del tango.

Tango Festival, di cosa si tratta

Il festival offrirà una serie di stage e masterclass tenuti da maestri internazionali, permettendo ai partecipanti di affinare la propria tecnica e scoprire nuovi stili. Le milonghe, danze sociali che si svolgeranno sia di giorno che di sera, avranno luogo in alcune delle location più suggestive della città, creando l’atmosfera ideale per danzare al ritmo del tango. Non mancheranno esibizioni di coppie di ballerini di fama mondiale, che regaleranno spettacoli mozzafiato, e concerti dal vivo con orchestre e musicisti di altissimo livello. I dj set con i migliori musicalizadores internazionali completeranno l’esperienza musicale.

Oltre alla danza, il festival offrirà anche momenti di relax e scoperta della Sicilia, con l’opportunità di assaporare le prelibatezze locali, esplorare le bellezze naturali e artistiche della città e godersi il mare cristallino.

Per partecipare, sono disponibili pacchetti Full Pass, Milonga Pass e Stage Pass a partire da 25,00 euro, con sconti per le iscrizioni anticipate. Un’opportunità imperdibile per vivere il tango in una delle città più affascinanti d’Italia. Clicca QUI per scoprire il programma completo.