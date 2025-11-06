“Inizia a sognare, in un attimo è Natale”. È questo lo slogan che accompagna il ritorno di Christmas Town, il grande parco tematico dedicato alle feste, alle Ciminiere di Catania.

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la città tornerà a vestirsi di luce e meraviglia per accogliere la terza edizione dell’evento, che negli anni ha conquistato oltre 150mila visitatori.

Una nuova edizione più grande e spettacolare

L’edizione 2025 promette un format ancora più ampio e un cartellone di eventi più ricco.

Tra le novità principali, la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande di sempre, con una superficie di 500 metri quadrati, pensata per accogliere un pubblico sempre più numeroso.

Accanto, debuttano due nuovi padiglioni tematici e un ventaglio di attrazioni inedite, tra cui il White Slide, scivolo con ciambelle gonfiabili, la Casa del Grinch, l’Albero dei Canti di Natale e, in anteprima assoluta, la Grande Giostra Albero di Natale.

Spettacoli, teatri e personaggi del Natale

Confermati anche i tre teatri in contemporanea, che ospiteranno Magic Show, Musical e Christmas Circus. Non mancheranno le attrazioni simbolo delle edizioni precedenti: la Grande Casa di Babbo Natale, le Christmas Big Balls, il Cinema di Natale, la Disco Christmas, l’antica Giostra Cavalli e la Ruota Panoramica.

Ogni giornata sarà scandita da parate a tema e dagli iconici personaggi dell’immaginario natalizio, che animeranno i viali del parco con musica, luci e sorrisi.