Ieri, 17 dicembre 2025, al centro direzionale di via Nuovaluce, al tavolo tecnico è stato discusso il nuovo percorso istituzionale e progettuale per la riparazione del Padiglione C1 del complesso ”Le Ciminiere”. L’edificio era stato colpito da un incendio una settimana prima, l’11 Novembre, provocando diversi danni alla struttura.

Cosa prevede il nuovo piano?

La Città Metropolitana di Catania ha promosso l’incontro al centro direzionale di via Nuovaluce per creare un Piano di investimento per lo sviluppo metropolitano 2025 ma erano già in programmazione diverse operazioni di riparazione e rinnovazione della struttura ”Le Ciminiere”.

Nella sua drammaticità, l’incendio ha permesso di accelerare i tempi di progettazione e costruzione. Con un finanziamento di 1.7 milioni di euro per la progettazione, fornito dal fondo rotativo della Cassa Depositi e Prestiti, l’amministrazione si è mossa per garantire uno sviluppo alla città di Catania, elemento fondamentale è il tavolo tecnico.

Le dichiarazioni del sindaco Trantino

Il tavolo tecnico è un elemento intrinseco alla co-programmazione e il coordinamento dell’operazione, garantendo una giusta condivisione e tempi determinati. L’amministrazione ha già presentato il Dip, ovvero il documento di indirizzo alla progettazione, utile per comprendere al meglio le scelte progettuali. Il tavolo tecnico perseguirà nella realizzazione del proprio progetto nelle prossime settimane, tenendo ben a mente l’obiettivo principale del loro lavoro: ridonare prestigio e bellezza alla struttura di ”Le Ciminiere”.

Come ha affermato lo stesso sindaco Enrico Trantino: