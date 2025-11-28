A Christmas Town 2025 il Natale non è soltanto un tripudio di luci, attrazioni e spettacoli capaci di togliere il fiato. Quest’anno, più che mai, il Villaggio di Natale più grande del Sud Italia vuole diventare un messaggio. Un invito. Una promessa.

Il claim scelto “Give Love” non è uno slogan: è un promemoria. Un richiamo a compiere una buona azione prima che le feste passino via in un soffio. Un abbraccio, un sorriso, una parola gentile. Basta questo per rendere più luminosa l’atmosfera, più dolce un incontro, più caldo il Natale di chi ci sta accanto: “Donate un abbraccio, regalate un sorriso, aggiungete al vostro Natale un gesto sincero”.

Queste parole faranno da filo rosso a tutta l’edizione 2025, guidando ogni attività e ogni emozione all’interno del Parco tematico che, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, tornerà a riempire di magia i viali delle Ciminiere.

Un’attesa che cresce: alcune date già sold out

È bastato poco perché l’entusiasmo del pubblico esplodesse: diverse giornate sono già sold out in prevendita.

Christmas Town si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, un luogo in cui famiglie, bambini, turisti e gruppi di amici scelgono di vivere un Natale “totale”: emozioni, spettacoli, luci, profumi, buon cibo e ricordi che durano per sempre.

Una programmazione immensa: un Natale che non si ferma mai. L’edizione 2025 sarà una vera “maratona della meraviglia”: spettacoli incessanti, repliche continue, momenti di festa che si susseguono senza sosta dalla mattina alla sera. Questo è il programma giornaliero:

18 Magic Show; Con nuovi numeri, grandi illusioni, effetti scenici imponenti. Ogni replica sarà diversa, sorprendente, coinvolgente.

Con nuovi numeri, grandi illusioni, effetti scenici imponenti. Ogni replica sarà diversa, sorprendente, coinvolgente. 12 repliche del Musical “Lo Schiaccianoci”; Un classico intramontabile che torna in scena in una versione nuova, spettacolare, pensata per far sognare i più piccoli e fare tornare bambini gli adulti.

Un classico intramontabile che torna in scena in una versione nuova, spettacolare, pensata per far sognare i più piccoli e fare tornare bambini gli adulti. 6 spettacoli del Christmas Circus; Acrobazie, giocoleria, risate e il ritorno dei personaggi più amati del pubblico.

Acrobazie, giocoleria, risate e il ritorno dei personaggi più amati del pubblico. 4 parate tematiche; Elfi, creature incantate, personaggi natalizi: un fiume di colori e musica che attraversa tutto il villaggio più volte al giorno.

Elfi, creature incantate, personaggi natalizi: un fiume di colori e musica che attraversa tutto il villaggio più volte al giorno. 3 momenti di canti sotto l’Albero; Uno dei momenti più emozionanti: il parco che si ferma, le luci che si accendono, le voci che si uniscono in un grande coro.

Ogni spettacolo è un regalo, ogni replica un invito a vivere il Natale non come spettatori, ma come protagonisti.

Il cuore dell’edizione 2025: fare una buona azione

Christmas Town 2025 vuole riportare al centro ciò che spesso si perde tra regali, impegni, corse dell’ultimo minuto: la gentilezza.

“Give Love” significa proprio questo: ricordarsi che un gesto semplice può trasformare la giornata di qualcuno. “Donate un abbraccio, regalate un sorriso, aggiungete al vostro Natale un gesto sincero”.

Christmas Town 2025 costruisce la sua identità proprio su questo invito: fare del bene, anche in modo semplice, immediato, spontaneo .Un bigliettino lasciato in tasca, una mano tesa, una visita inaspettata, un sorriso regalato quando serve di più, un’invito a volersi bene. Sono piccole magie che non costano nulla e rendono il Natale davvero nostro.

Perché il Natale che scalda il cuore non è fatto solo di luci, ma di persone.

Un messaggio che nasce da una ferita ancora aperta

Il grande incendio che mesi fa ha colpito il complesso delle Ciminiere è ancora un ricordo vivo nella città. Ma Catania, si sa, ha una capacità straordinaria: rinascere dalle ceneri. Ripartire. Illuminarsi di nuovo. E Christmas Town 2025 vuole essere proprio questo: un simbolo di rinascita.

Christmas Town sceglie di rispondere con un messaggio chiaro: accendere la speranza e la gentilezza, oltre le difficoltà. Varcare i cancelli delle Ciminiere significherà entrare in un luogo dove il divertimento incontra l’attenzione agli altri, e dove ogni visitatore è invitato a portare con sé , dentro e fuori dal Parco , almeno una buona azione. Non solo al Christmas Town, il Natale a Catania quest’anno si espande in tutta la città come evidenziato dall’articolo Natale a Catania, tutto pronto per l’accensione delle luminarie e per i mercatini.

Il periodo più bello dell’anno sta per arrivare: a Christmas Town 2025, il regalo più prezioso che ognuno può fare è proprio questo: Give Love.