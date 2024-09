La Mostra delle Illusioni arriva a Catania per la prima volta, ospitata nella suggestiva cornice de Le Ciminiere, grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Catania. Questo evento interattivo e coinvolgente offre al pubblico un’immersione nel magico mondo delle illusioni ottiche e percettive, proponendo oltre 100 straordinarie illusioni capaci di affascinare e sorprendere i visitatori di tutte le età.

Mostra delle illusioni: di cosa si tratta?

Realizzata dalla Museum Events Group srl, società specializzata in mostre divulgative e di intrattenimento, la Mostra si distingue per il suo approccio innovativo e immersivo. I visitatori verranno trasportati in un viaggio visivo e sensoriale attraverso scenografie spettacolari, installazioni interattive, immagini accattivanti e sorprendenti esperienze di realtà virtuale. Il percorso è studiato per stimolare i sensi e la mente, sfidando la percezione con giochi visivi e illusioni che rendono l’esperienza unica e imprevedibile.

Adatta a un pubblico di tutte le età, la Mostra delle Illusioni ha già riscosso grande successo in molte città italiane, coinvolgendo migliaia di visitatori desiderosi di vivere qualcosa di diverso e divertente. Questa esposizione rappresenta un’occasione perfetta per esplorare il misterioso mondo delle illusioni, dove ciò che sembra reale si rivela spesso un’illusione e dove la mente viene costantemente messa alla prova.

La mostra, situata presso le Ciminiere, sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 10:00 alle 19:00, con l’ultimo ingresso previsto per le 18:00. Il termine dell’esposizione è fissato per il 7 gennaio 2025, offrendo ai visitatori un lungo periodo per scoprire e godersi questa straordinaria esperienza sensoriale.

Prezzi