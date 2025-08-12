Continuano i controlli interforze in città! Suddetti controlli sono stati disposti dal Questore di Catania con l’obiettivo di garantire un sereno svolgimento della movida nelle zone della città maggiormente frequentate da cittadini e tursiti e nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

Le zone interessate dai controlli

L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sul sereno svolgimento della movida serale e notturna, nonché sulle iniziative organizzate nella zona del centro storico e in quella del lungomare, dalla Plaia alla scogliera, entrambe particolarmente frequentate da giovani. Con queste finalità sono stati realizzati presidi e posti controllo non solo nel centro storico cittadino, con particolare attenzione a piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, via Etnea, ma anche in piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo, Piazza Mancini Battaglia, via Acicastello e viale Kennedy, in considerazione del maggior afflusso di persone nella stagione estiva.

Fermate più di 328 persone

Complessivamente sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 328 persone, di cui 75 con precedenti penali, e sono stati controllati 154 veicoli, tra auto e moto. In merito ai controlli stradali, volti a prevenire e contrastare tutti quei comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, tra cui la guida in stato di alterazione a seguito dell’assunzione di alcool o droga. Inoltre sono stati elevati cinque verbali per guida in assenza della copertura assicurativa, altri 5 automobilisti sono stati sorpresi alla guida mentre utilizzavano i propri smartphone e per tale ragione nei loro confronti si è proceduto non solo a elevare la sanzione pecuniaria. ma anche a sospendere le loro patenti.

Continua la lotta i parcheggiatori abusivi

Particolare attenzione è stata rivolta, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi non solo nella zona del centro storico, ma anche in quella del lungomare e della Plaia ove con l’inizio della stagione estiva si registra un maggiore afflusso di persone anche nelle ore serali. In totale, sono stati fermati e sanzionati dieci soggetti. In particolare, un 35enne e un 36 enne catanesi sono stati individuati nei pressi del corso Sicilia, un 53enne catanese in viale Kennedy, un 22enne catanese e un 35enne rumeno in piazza Manganelli, un 53enne catanese in largo Paisiello, un 21enne nigeriano e un 33enne somalo nei pressi di via Lavandaie, infine un 24enne catanese e un 26enne gambiano sono stati fermati in via Dusmet. Nei confronti di 4 di loro i poliziotti hanno proceduto anche alla denuncia in stato di libertà per la violazione del Dacur, con il quale il Questore di Catania ha fatto loro divieto di stazionare proprio nella zona, ove sono stati sorpresi più volte ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore. Contestualmente si è proceduto nei loro confronti al sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

Controlli da parte dei Carabinieri, fermate 109 persone

L’Arma dei Carabinieri ha effettuato un’ampia operazione di controllo nella zona del centro storico di Catania.

Complessivamente, sono state identificate 109 persone e controllati 54 veicoli, con 22 mezzi sequestrati o posti sotto fermo amministrativo. Sono state elevate 33 multe per violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 45.300 euro, con la decurtazione di 105 punti patente. Inoltre, 2 automobilisti sono stati denunciati per uso del cellulare durante la guida, e 8 persone sono state fermate senza assicurazione. Infine, due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati, uno dei quali violava anche un ordine di allontanamento.