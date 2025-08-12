Bonus psicologo: con la pubblicazione del Decreto del 10 luglio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n.184 del 9 agosto 2025, è ufficialmente partita la nuova edizione del Bonus Psicologo per gli anni 2024 e 2025. La misura, volta a sostenere le persone in difficoltà psicologica, è gestita dall’INPS e prevede un contributo economico fino a 1.500 euro per sostenere le spese delle sedute di psicoterapia.

Bonus psicologo, di cosa si tratta

Il Bonus Psicologo è un contributo economico destinato ai cittadini con ISEE inferiore a 50.000 euro, pensato per supportare chi vive situazioni di stress, ansia, depressione o fragilità psicologica. Questi disturbi, spesso accentuati dall’impatto della pandemia e dalla crisi economica, riguardano un numero crescente di persone. Il bonus offre un aiuto concreto per accedere a servizi psicologici, migliorando il benessere mentale e la qualità della vita.

Nel 2024, il fondo complessivo disponibile è di 12 milioni di euro, con una ripartizione tra le diverse regioni italiane. Per il 2025, la cifra prevista scende a 9,5 milioni, ma il supporto rimane mirato a chi ne ha maggiore bisogno, in base alle specifiche esigenze regionali.

Bonus psicologo, a quanto ammonta il contributo

L’importo del Bonus Psicologo varia in base alla fascia ISEE:

Fino a 1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro

per chi ha un ISEE Fino a 1.000 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro

per ISEE Fino a 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro

In tutti i casi, il bonus copre un massimo di 50 euro a seduta.

Come richiedere il bonus psicologo

La domanda per il Bonus Psicologo si presenta online sul sito INPS, utilizzando una delle seguenti credenziali:

SPID

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

In alternativa, è possibile rivolgersi al contact center nell’INPS. La data di apertura delle domande non è ancora stata annunciata, ma l’Istituto assicurerà almeno 30 giorni di preavviso, con un periodo di presentazione di almeno 60 giorni.

Graduatorie e priorità

Al termine della raccolta delle domande, l’INPS redigerà graduatorie regionali e provinciali, assegnando il bonus in base all’ordine di arrivo e dando priorità ai redditi più bassi. Ogni beneficiario riceverà un codice univoco da comunicare allo psicoterapeuta scelto, che dovrà essere tra i professionisti accreditati nella piattaforma INPS.

Il contributo deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’assegnazione. Se entro 60 giorni non viene effettuata almeno una seduta, il beneficiario perde il diritto al bonus e le risorse vengono riassegnate. Lo scorrimento delle graduatorie è previsto una sola volta.

I professionisti abilitati possono accedere alla piattaforma INPS e, una volta accettate le condizioni previste dal Decreto, inserire il proprio IBAN e ricevere il pagamento per ogni prestazione registrata.