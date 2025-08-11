Ferragosto 2025 a Catania e dintorni sarà caratterizzato da temperature elevate e qualche fenomeno instabile nel pomeriggio. La giornata inizierà sotto il segno del sole, ma con l’avanzare delle ore non sono esclusi rovesci estivi e temporali isolati.

Caldo tropicale e nubi in agguato

Fin dalle prime ore del 15 agosto, il sole sarà protagonista. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 33 °C intorno a mezzogiorno. Condizioni ideali per una mattinata al mare o una passeggiata, ma con le dovute precauzioni: crema solare, cappello e idratazione costante.

Verso le 13:00 si registrerà un aumento della nuvolosità, con possibili rovesci e temporali locali nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature massime potranno toccare i 34 °C, per poi scendere gradualmente fino ai 30–27 °C in serata, quando il cielo tenderà a rasserenarsi.

Allerta gialla per calore estremo

Per tutta la giornata di Ferragosto sarà attiva in Sicilia una vigilanza gialla per calore estremo, diramata dal Servizio Meteorologico. L’avviso segnala possibili disagi per anziani, bambini e persone che svolgono attività fisica o lavori all’aperto. Si raccomanda di limitare gli sforzi nelle ore centrali e di evitare esposizioni prolungate al sole.

Consigli per la giornata

Chi festeggerà Ferragosto a Catania dovrebbe concentrare le attività all’aperto nella prima parte della giornata, monitorando eventuali aggiornamenti meteo nel pomeriggio. Per chi è in spiaggia, un riparo dal sole nelle ore calde sarà essenziale, così come prestare attenzione a repentini cambiamenti del tempo.