Dal 24 luglio al 31 agosto 2025, ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, le spettacolari Gole dell’Alcantara diventano il palcoscenico naturale per l’affascinante spettacolo “Odissea di Omero”, prodotto dall’Associazione culturale Buongiorno Sicilia. Le repliche si terranno alle 20:30 e alle 22:00, offrendo un’esperienza unica immersa nella bellezza naturale del fiume.

Grande successo, le nuove date

Ben venti attori che si esibiscono lungo le rive delle Gole, lo spettacolo mescola abilmente parole, luci e paesaggio, dando vita al mito in modo coinvolgente. La regia sfrutta il contesto ambientale per creare un’atmosfera suggestiva e dinamica, arricchendo l’epica narrazione.

Si ricorda che quest’anno, lo spettacolo “Inferno di Dante“, molto apprezzato nelle edizioni precedenti, non sarà in scena. “Odissea di Omero” prende idealmente il suo posto, offrendo una nuova narrazione che si integra perfettamente con il contesto naturale delle Gole.

Nel mese di agosto, ci saranno alcune variazioni nel calendario: lo spettacolo sarà rappresentato anche lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, sabato 16 e domenica 17. Inoltre, la replica di giovedì 28 agosto è stata anticipata a mercoledì 20.

I biglietti sono disponibili con tariffe di €35 per la poltrona gold in prima fila e €28 per la poltrona silver

Le date degli spettacoli

Di seguito tutte le date degli spettacoli presso le Gole dell’Alcantara a Motta Camastra: