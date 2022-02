Rappresentazioni classiche 2022: gli spettacoli in scena al Teatro Greco di Siracusa

Iniziati i lavori di allestimento al Teatro Greco di Siracusa. Ecco la programmazione del 2022 della 57° stagione della Fondazione INDA.

La 57° stagione della Fondazione INDA al Teatro Greco di Siracusa partirà esattamente tra cento giorni. Al teatro sono iniziati i primi lavori di allestimento per l’inizio delle rappresentazioni classiche. La nuova stagione inizia il 17 maggio e si concluderà il 9 luglio 2022.

Si inizia con la messa in scena di due tragedie: “Agamennone” di Eschilo del 458 a.C. e “Edipo Re” di Sofocle del 415 a.C., opere che segnano l’origine della storia del teatro e della coscienza umana. Agamennone è il reduce che non ritrova nulla di ciò che aveva lasciato e che si aspettava; un re arrogante con destino segnato. Edipo, invece, conduce la sua ricerca della verità senza limiti, dando corso al più lungo riconoscimento della storia del teatro.

Una terza tragedia in programma è quella di “Ifigenia in Tauride” di Euripide, che avviene fra luoghi inusuali, come l’odierna Crimea, svolte incredibili, fuga per mare e lieto fine. Un opera in cui irrompono i meccanismi di inganno e beffa destinati, con Menandro e Plauto, a dar vita alla commedia moderna.

Chiuderà la stagione la messa in scena della trilogia completa dell’ “Orestea”, la catena di vendette di Agamennone, Coefore e Eumenidi.