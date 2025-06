A chiudere la 60esima edizione della Fondazione Inda, in anteprima mondiale, sarà “L’Iliade”, la nuova creazione originale di Giuliano Peparini, basata su testi scelti e tradotti da Francesco Morosi e accompagnata dalle musiche del maestro Beppe Vessicchio. Si tratta proprio dell’Iliade che andrà in scena al Teatro Greco di Siracusa dal 4 al 6 luglio, alle ore 20.30.

“L’Iliade è il testo più antico della cultura europea, ma è anche il più contemporaneo – dice Giuliano Peparini -. Non solo per il soggetto, la guerra, ma soprattutto per la sua straordinaria potenza creativa”.

Una stagione di successi per Siracusa

Coprodotto con il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, questo evento segue il grande successo di “Ulisse, l’Ultima Odissea” prodotto nel 2023.

“L’Iliade” si presenta come uno spettacolo coinvolgente che unisce musica, danza e poesia, e segna il debutto al Teatro Greco di Siracusa di Vinicio Marchioni nel ruolo dell’Aedo. Si tratta di un vero e proprio cast di star! Giuseppe Sartori interpreta Achille, Giulia Fiume è Andromaca, Gianluca Merolli veste i panni di Ettore, Jacopo Sarotti quelli di Patroclo e Danilo Nigrelli quelli di Priamo.

Cast, date e biglietti

Le repliche dello spettacolo si terranno venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio 2025, sempre alle ore 20:30. I biglietti sono disponibili a partire da 35 euro e possono essere acquistati comodamente online su TicketOne oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro Greco.

Per quanto riguarda il cast vedrà in scena artisti come: Jhon Cruz, Gabriele Beddoni, Tiwany Petitgalland, Daniel Lovera Bautista, Giuseppe Savino, Simone Galante, Massimo Tricarico, Matteo Aprile, Andrea Raqa, Andrea Tenerini, Matthew Magadia, Daniele Pellegrino, Gennaro Cipolletta, Lorenzo Mosconi, Giuseppe Pizza, Riccardo Procaccini, Corrado Azzolini, Eros Caligiuri, Simone Mancini, Simone Strazzella, Michele Menghini, Angelo Pintori, Andrea Papa, Gennaro Junior, Massimiliano Mistreta, Daniele Prolli, Manuel Rosati, Matteo Carlino, Carmine Modola, Gianmarco Giuffrida, Walter De Rossi.