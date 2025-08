Il primo caso di West Nile virus a Catania è stato ufficialmente registrato nelle scorse ore. A contrarre l’infezione è stato un uomo di 74 anni, originario della provincia di Caserta, già immunodepresso. Il paziente si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro lamentando sintomi particolarmente severi: diplopia (vista sdoppiata), forti mal di testa e una febbre elevata che ha superato i 41 gradi. Dopo gli esami clinici e strumentali, i medici hanno accertato che si trattava del virus West Nile, una zoonosi trasmessa principalmente dalle zanzare.

Le condizioni e il ricovero

Vista la gravità del quadro clinico, il paziente è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di Rianimazione, dove attualmente si trova sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono ritenute critiche, ma stabili. Data la natura neuroinvasiva della malattia in pazienti fragili o anziani, i sanitari hanno attivato tutte le procedure previste dai protocolli per contenere e gestire casi di infezione da virus West Nile.

Cos’è il virus West Nile?

Il virus West Nile è una malattia infettiva che si trasmette all’uomo tramite la puntura di zanzare infette, in particolare del genere Culex. Nella maggior parte dei casi i sintomi sono lievi o assenti, ma nei soggetti immunodepressi, anziani o con patologie pregresse può evolvere in forme gravi, come l’encefalite o la meningite.