È ufficialmente iniziato l’esodo estivo 2025 sulle strade italiane, comprese le arterie principali della Sicilia e dell’area catanese. A partire da questa mattina, le partenze per le vacanze hanno dato il via a un’intensa mobilitazione automobilistica, che raggiungerà il suo picco sabato 2 e domenica 3 agosto, giornate da bollino rosso. Secondo le stime dell’Osservatorio sulla Mobilità Stradale di Anas, da oggi fino al 31 agosto si prevedono oltre 273 milioni di spostamenti lungo le strade e autostrade italiane, con oltre 13 milioni di veicoli solo in questo weekend. Le località di mare saranno le più gettonate, mentre risultano più contenuti i flussi verso montagne, laghi e città d’arte.

Le tratte più trafficate: Sicilia tra le aree sotto pressione

Particolare attenzione è riservata alle tratte autostradali e statali più frequentate dai turisti, tra cui spiccano anche quelle siciliane. L’autostrada A19 Palermo-Catania e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo sono tra i principali snodi sottoposti a forti flussi veicolari. In Sicilia, i movimenti saranno particolarmente intensi nelle aree costiere e nei pressi dei principali porti e aeroporti. Oltre alle arterie siciliane, traffico elevato è previsto anche lungo la SS106 Jonica, la SS18 Tirrena Inferiore, la SS148 Pontina e l’E45. Al nord, saranno congestionati i collegamenti verso i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia. Secondo il piano Anas, 2.500 addetti saranno attivi giorno e notte per il monitoraggio e la gestione della rete stradale.

Sicurezza e divieti: controlli rafforzati e mezzi pesanti fermi

A supporto dell’esodo, è stato predisposto un piano speciale in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine per garantire sicurezza e assistenza agli automobilisti. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti è in vigore venerdì 1 agosto dalle 16 alle 22, sabato 2 dalle 8 alle 16 e domenica 3 agosto dalle 7 alle 22. Il modello operativo Anas prevede l’attivazione di squadre di pronto intervento, presidi fissi nei punti critici e un servizio di assistenza h24. L’obiettivo – come dichiarato dall’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme – è “consentire agli italiani di raggiungere le mete di vacanza in sicurezza e serenità, limitando il più possibile i disagi legati all’intensificazione dei flussi”.