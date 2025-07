In seguito ai gravi incendi che hanno colpito nei giorni scorsi il territorio di Belpasso, causando ingenti danni a famiglie, abitazioni, aziende e terreni agricoli, il Comune ha deciso di attivarsi tempestivamente per tutelare i cittadini. È stata infatti avviata una raccolta ufficiale delle segnalazioni da parte dei soggetti danneggiati. L’iniziativa, promossa in attesa dell’uscita di un nuovo bando regionale, mira a predisporre la documentazione necessaria per l’accesso ai futuri fondi di ristoro messi a disposizione dalla Regione Siciliana per le emergenze legate agli incendi.

Il sindaco Caputo: “Servono misure rapide per chi ha subito danni”

“La Sicilia purtroppo continua a bruciare, e gli effetti devastanti degli incendi si ripercuotono sulle vite delle persone e sull’economia del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Carlo Caputo. “Ci auguriamo che Stato e Regione intervengano come già accaduto in passato, con fondi a sostegno dei cittadini e delle imprese danneggiate. Intanto, con questa raccolta di istanze, vogliamo farci trovare pronti: sarà fondamentale avere un quadro chiaro della situazione per accedere rapidamente ai contributi non appena il nuovo bando verrà pubblicato.” Il precedente avviso regionale prevedeva fondi per privati e imprese, e ci si attende una misura simile anche per questa emergenza.

Come inviare la domanda: documentazione, tempistiche e contatti

I cittadini interessati a presentare richiesta dovranno compilare un’apposita scheda predisposta dal Comune, indicando con precisione la tipologia dei danni subiti: immobili, terreni, veicoli, beni mobili o attività produttive. Sarà inoltre possibile segnalare eventuali vittime o situazioni di pericolo derivanti dagli incendi. È fortemente consigliato allegare documentazione fotografica, preventivi di spesa, relazioni tecniche o altri elementi utili a certificare i danni. Le segnalazioni possono essere inviate via email all’indirizzo sindaco@comune.belpasso.ct.it. Tutte le informazioni e il modulo sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Belpasso. L’invito è quello di agire con tempestività, anche in assenza del bando, per non farsi cogliere impreparati nel momento in cui i fondi verranno sbloccati.