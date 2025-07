La Sicilia si trasforma in una gigantesca arena sotto le stelle: dal 1° al 31 agosto, l’Isola accoglie il Wave Summer Music 2025, il festival itinerante che anche quest’anno promette di far vibrare piazze, anfiteatri e parchi con i nomi più amati della musica italiana e internazionale.

Organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, il tour toccherà luoghi simbolo come Villa Bellini a Catania, il Teatro Antico di Taormina, la Valle dei Templi ad Agrigento, Zafferana Etnea, Palermo, Messina e Castellammare del Golfo. Un viaggio sonoro tra pop, rap, dance, cantautorato e comicità, con eventi che spaziano dalle hit virali ai classici senza tempo.

Un festival per tutti i gusti: la Sicilia diventa capitale della musica live

L’agosto musicale siciliano parte con il botto. Il 1° agosto segna l’inizio del festival con due appuntamenti speciali: ad Agrigento, Nino D’Angelo celebra oltre 40 anni di carriera con uno spettacolo denso di nostalgia e anima napoletana, mentre a Catania, Paul Kalkbrenner, icona mondiale dell’elettronica, farà ballare migliaia di persone con un live set che mescola le sue radici underground con le ultime uscite discografiche.

Il giorno dopo, sabato 2 agosto, i Finley faranno tappa a Zafferana Etnea con il loro “Tutto è Possibile Tour”, portando sul palco l’energia che li ha resi un’icona della generazione MTV. A seguire, Irama il 3 agosto a Villa Bellini farà cantare tutti con le sue sonorità sempre più internazionali. La sua hit “Lentamente” sta conquistando anche il pubblico latino, e il live promette emozioni forti.

Non mancano nomi storici come Francesco Gabbani, che il 5 e 6 agosto si esibirà a Palermo e Taormina con “Viva la vita”, brano sanremese che segna un nuovo percorso artistico. Anna, regina delle classifiche urban e icona Gen Z, sarà a Catania il 7 agosto con il suo show esplosivo, mentre il 10 agosto Riccardo Cocciante offrirà una performance emozionante al Teatro Antico di Taormina, tra poesia e voce senza tempo.

Tra rap, comicità e grandi ritorni: la seconda metà di agosto è uno show continuo

Il cuore di agosto batte a ritmo serrato con nomi e generi che accontentano ogni tipo di pubblico. L’11 agosto, Cristiano De André porterà sul palco di Zafferana un intenso tributo al padre Fabrizio, fondendo talento, storia e passione. Il 13 agosto sarà il momento di un grande ritorno: Gigi D’Agostino, leggenda della dance, arriva a Catania con i suoi brani iconici che faranno ballare intere generazioni.

Il gran finale, tra il 29 e il 31 agosto, è una vera e propria maratona artistica: Tony Effe e Guè saranno in scena insieme a Villa Bellini in un doppio show rap da non perdere, mentre a Castellammare del Golfo Luchè porterà il suo sound potente con l’hit “Anno Fantastico”.

Spazio anche alla comicità con Enrico Brignano, in scena il 29 e 30 agosto a Taormina e Palermo con “Bello di Mamma!”, un monologo ricco di ironia e riflessione. A chiudere il festival, il 31 agosto, sarà Paky, nome in ascesa della scena urban italiana, pronto a incendiare Villa Bellini con le sue rime taglienti.

Il Wave Summer Music 2025 non è solo una rassegna di concerti, ma un progetto culturale che valorizza la Sicilia come terra di arte, musica e connessioni. Ogni tappa è un’occasione per vivere la musica dal vivo in location uniche, tra bellezza storica e potenza contemporanea.