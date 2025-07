Il futuro del trasporto aereo siciliano si gioca oggi su due fronti cruciali: la privatizzazione della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, e un ampio piano di rilancio dei voli internazionali e non. Con l’avvio di nuove rotte, incentivi alle compagnie e investimenti pubblici mirati, il sistema aeroportuale del Sud Est Sicilia si prepara a una trasformazione strategica destinata a incidere sull’economia e sul turismo dell’intero territorio.

La privatizzazione della Sac entra nel vivo

Prosegue a ritmo serrato il processo di privatizzazione della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania Fontanarossa e Comiso Pio a Torre. Dopo l’approvazione della delibera in assemblea lo scorso marzo, come si evince nell’articolo Aeroporto di Catania, Sac da avvio alla procedura di privatizzazione, si è giunti alla fase finale della predisposizione del bando per la cessione di quote societarie. La manifestazione d’interesse per gli investitori sarà pubblicata entro le prossime settimane, con l’obiettivo di attrarre soggetti in grado di valorizzare la rete aeroportuale siciliana e incrementare la competitività del sistema trasportistico dell’Isola. La mossa potrebbe segnare un cambiamento epocale nella governance degli aeroporti, aprendo a investimenti privati per potenziare infrastrutture e servizi.

Comiso: nuove rotte e fondi per l’internazionalizzazione

Parallelamente al processo di privatizzazione, la Sac e la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia stanno rilanciando i bandi per l’assegnazione di contributi alle compagnie aeree, finalizzati all’incremento del traffico internazionale sull’aeroporto di Comiso. Inoltre, grazie ai fondi residui di un bando precedente, sono già attive o programmate nuove rotte significative: Volotea vola settimanalmente a Lille fino al 2028; Wizz Air Hungary opererà su Katowice dal 2026; Wizz Air Malta garantirà voli annuali per Tirana a partire dall’inverno 2025/26; EasyJet introdurrà tratte verso Nizza e Basilea con frequenze stagionali e annuali, garantendo la presenza del vettore britannico fino al 2028. Un piano articolato che mira a consolidare il ruolo dello scalo ibleo come porta d’accesso internazionale della Sicilia sud-orientale- si legge in una nota della SAC.

Sostegno pubblico e continuità territoriale

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha avviato ulteriori azioni a supporto della connettività domestica, affidando direttamente ad Aeroitalia l’attivazione delle tratte Roma-Comiso e Milano-Comiso per il periodo luglio-ottobre 2025, con almeno tre frequenze settimanali e un totale minimo di 40 voli per ciascuna rotta. Contemporaneamente, è stato pubblicato un nuovo bando per sostenere il traffico interno da e per Comiso, destinando contributi alle compagnie aeree operanti nel mercato domestico. Un’altra iniziativa chiave è il bando per la continuità territoriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’11 aprile 2025: l’avvio delle rotte sovvenzionate è previsto per il 1° novembre 2025, con durata triennale fino al 31 ottobre 2028. L’obiettivo resta quello di garantire accessibilità al territorio e continuità nei collegamenti, anche nelle aree meno centrali.

“L’apertura di questi bandi è una straordinaria opportunità per rafforzare il ruolo dell’aeroporto di Comiso come un polo strategico per il Sud-Est Sicilia”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. “Questo sviluppo consentirà non solo di attrarre nuovi vettori, ma anche di garantire una continuità territoriale fondamentale per i passeggeri, aumentando il traffico internazionale e sostenendo la crescita del nostro territorio. Con l’introduzione di tariffe agevolate e il sostegno alle compagnie aeree, ci auguriamo di vedere un notevole incremento del numero di rotte e collegamenti, creando così un ambiente competitivo e sostenibile.”