Lavoro Catania: numerose offerte di lavoro nella nostra città di Catania! TRa quelle selezionate dalla redazione vi sono: Zangaloro, che è alla ricerca di addetti cucina, Lidl, alla ricerca di giovani laureati e infine Kiko Milano cerca uno Store Manager con esperienza nel retail da inserire nel proprio punto vendita di Catania. Di seguito tutte le offerte di lavoro nel dettaglio.

Lavoro Catania: Zangaloro cerca addetti cucina

Il noto brand di ristorazione Zangaloro Meat Factory La nota catena di hamburgeria 100% Made in Sicily, cerca addetti/e cucina per i punti vendita ai Portali di San Giovanni La Punta e al Centro Commerciale Porte di Catania. Si cercano profili con;

esperienza ai fornelli o come aiuto cuoco,

o come aiuto cuoco, dimestichezza con attrezzature come griglia, friggitrice e affettatrice ,

, conoscenza delle regole HACCP.

Il contratto è part-time a tempo determinato, ideale per chi cerca flessibilità. Requisiti fondamentali: spirito di squadra, attenzione alla pulizia e disponibilità ai turni, se sei maggiorenne, un universitario, o semplicemente amante della cucina e in cerca di un lavoro stabile e duraturo, questa posizione è adatta a te.

Lavoro Catania: Lidl cerca giovani laureati

Per chi ha una laurea in architettura, ingegneria o economia e cerca una carriera nella grande distribuzione, Lidl propone un ruolo strategico presso l’ufficio di sviluppo immobiliare di Misterbianco.

Il Real Estate Development Manager (manager dello sviluppo immobiliare), partecipa attivamente alla realizzazione delle strategie di espansione territoriale nell’area geografica assegnata: ricerca per acquisire aree in cui aprire Punti Vendita, valuta le diverse opportunità e gestisce le operazioni immobiliari fino alla loro chiusura. Si relaziona con le altre aree aziendali, le Pubbliche Amministrazioni, le proprietà e gli operatori di settore per individuare e creare nuove opportunità.

Se ti appassiona il mondo del Real Estate nella GDO, questa è l’offerta di lavoro giusta per te!

Il candidato dovrà occuparsi:

della ricerca di nuove aree per i punti vendita ,

, trattative con enti pubblici e privati,

gestione completa delle pratiche immobiliari.

È offerto un contratto a tempo indeterminato, inquadramento come quadro, auto aziendale ad uso anche personale e pacchetto welfare competitivo.

Lavoro Catania, Kiko cerca uno Store Menager

KIKO Milano è alla ricerca di un Store Manager da inserire presso il loro punto vendita di Catania. La nuova figura selezionata avrà la piena responsabilità nella gestione del team: dalla selezione alla formazione, fino al coordinamento quotidiano delle attività, con l’obiettivo di motivare e supportare ogni risorsa per raggiungere risultati di vendita e performance commerciali. Lo Store Manager dovrà inoltre occuparsi della pianificazione delle presenze e delle ferie, assicurando l’efficienza operativa dello store. È richiesta esperienza in un ruolo analogo nel settore retail, preferibilmente nel make-up o nella moda, oltre a capacità di leadership, buona conoscenza della lingua inglese e padronanza degli strumenti informatici. Inoltre, il possesso di una certificazione make-up artist è considerato un valore aggiunto.

Il tuo prossimo lavoro è a portata di clic

Catania offre occasioni reali per costruire o rilanciare il tuo percorso professionale. Che tu sia studente, diplomato, professionista o in cerca di un cambiamento, questa è la settimana giusta per candidarti. Rimani aggiornato, visita il nostro sito Lavoro, stage ed opportunità – LiveUnict, per tutte le informazioni e novità.

Che tu sia alla prima esperienza o un professionista affermato, Catania offre oggi un ventaglio di possibilità. Consulta i portali aziendali e candidati subito: il tuo prossimo lavoro potrebbe iniziare oggi stesso.