Conclusi, durante quest’ultimo fine settimana di luglio, i controlli serrati interforze. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: assicurare lo svolgimento in sicurezza della movida nel centro storico, soprattutto nelle aree più frequentate da residenti e turisti, in prossimità di locali e luoghi di ritrovo. La questura ha dispiegato un articolato dispositivo che si è avvalso di pattuglie della polizia, del X reparto mobile, di equipaggi della guardia di finanza, della polizia locale e dell’esercito italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, oltre che del supporto operativo della polizia scientifica.

Le aree sottoposte ai controlli

Tra le zone maggiormente sottoposte ai controlli durante il weekend appena trascorso, troviamo: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, via Etnea, ma anche nella zona del lungomare, precisamente in piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo, Piazza Mancini Battaglia e via Aci Castello, in considerazione del maggior afflusso di persone nella stagione estiva.

I controlli della Polizia: fermate 282 persone

Nel corso del fine settimana, le pattuglie della Polizia coordinate dalla sala operativa della Questura hanno identificato complessivamente 282 persone, di cui 55 con precedenti penali, e controllato 125 veicoli tra automobili e motocicli. I controlli effettuati hanno portato l’accertamento di 11 violazioni al Codice della Strada: 3 per mancanza della copertura assicurativa, 6 per guida di ciclomotori senza casco e 2 per mancata revisione periodica del veicolo. Inoltre, a seguito della infrazioni, mezzi sono stati sequestrati, 6 sottoposti a fermo amministrativo e 2 sospesi dalla circolazione. Le sanzioni complessive ammontano a circa 6.000 euro.

A questo si aggiungono i numerosi controlli su diversi gruppi di giovani, con lo scopo di contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol. A tal proposito sono stati segnalati alla Prefettura per uso di droghe: un 27enne trovato con una dose di crack in via Sangiuliano e un 19enne con 5 grammi di marijuana, fermato alla guida di un ciclomotore senza patente né assicurazione. Inoltre, due uomini di 32 e 37 anni sono stati denunciati per aver violato il Dacur e il foglio di via obbligatorio che vieta loro il ritorno a Catania. Particolare attenzione è stata riservata anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con tre persone sanzionate tra piazza Borsellino e via Dusmet.

Controlli dei carabinieri e multe per oltre 14 mila euro

I controlli da parte dei Carabinieri sono stati effettuati in pieno centro storico, in particolare, Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e aree limitrofe. L’obiettivo? prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano.

In totale sono state identificate 89 persone e controllati 47 veicoli, di cui 9 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le violazioni al Codice della Strada accertate sono state 17, con sanzioni per un totale di circa 14.000 euro e la decurtazione di 56 punti patente. L’attenzione si è concentrata su comportamenti pericolosi alla guida, come l’uso del cellulare, la guida senza casco, il passaggio con semaforo rosso, e il mancato utilizzo delle cinture.

Sempre durante i controlli su strada, è stato deferito in stato di libertà un parcheggiatore abusivo, un 37enne della provincia catanese, sorpreso in Piazza San Placido, per la recidiva nell’attività non autorizzata di parcheggiatore.