Un grave incidente si è recentemente verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in prossimità dello svincolo di Enna. Un camion avrebbe sfondato le barriere di protezione precipitando dal cavalcavia. Non c’è stato nulal da fare per l’autosta del mezzo, che avrebbe perso la vita sul luogo dell’incidente.

Le prime ricostruzioni

A seguito dell’impatto, il veicolo avrebbe preso fuoco e rapidamente le fiamme si sarebbero propagate nella zona sottostante, interessando l’area boscata e mettendo in pericolo alcune aziende agricole e abitazioni limitrofe. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco e diverse unità del Corpo Forestale per contenere e domare l’incendio. Le operazioni sono tuttora in corso e la situazione resta sotto monitoraggio.

Le chiusure lungo la A19

Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura al transito sia dello svincolo autostradale di Enna che della Strada Statale 192, in direzione Calderai. Sono state attivate deviazioni temporanee lungo la SS192 “Della Valle del Dittaino” per agevolare la viabilità alternativa.

Le autorità competenti stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare i danni ambientali provocati dall’incendio.

In aggiornamento…