È stato ufficialmente presentato venerdì scorso il programma delle celebrazioni estive di Sant’Agata del 2025, in occasione dell’899° anniversario della traslazione delle reliquie che tornarono da Costantinopoli a Catania nel 1126. Sarà un programma all’insegna del cammino spirituale che accompagnerà i fedeli verso il 900° anniversario del prossimo anno.

In base al programma, nessuna novità nelle celebrazioni, nonostante l’anno giubilare, a differenza delle celebrazioni del 2000 in cui la processione del 17 agosto vide un giro più lungo del previsto, percorrendo la via Etnea con il busto reliquiario a spalla fino a piazza Stesicoro, per poi fare rientro in Basilica Cattedrale.

La giornata più clou, quella del 17 agosto, procederà dunque, come sempre, dalle ore 8 con l’apertura del sacello e la traslazione delle reliquie all’altare maggiore, seguita da celebrazioni eucaristiche che si svolgeranno per tutto il giorno. Dalle 9 alle 18 sarà possibile venerare le reliquie nella cappella dedicata alla Santa. Alle 10.30 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale, della Collegiata e dei sacerdoti della città. La sera, alle 20, avrà luogo una processione con le reliquie che attraverserà Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello e piazza San Placido e rientro in Cattedrale.

Ma il pensiero è già rivolto alle celebrazioni del 2026, in occasione del 900° anniversario. Prima del rientro in Cattedrale, infatti, l’arcivescovo Luigi Renna annuncerà alla città le celebrazioni per il prossimo anno, dal balcone del museo diocesano. Cresce già la curiosità dei fedeli in vista di questo importante annuncio, prevedendo un’ edizione speciale e più lunga del solito.