Si intensificano i controlli da parte della Polizia di Stato condotti nei principali snodi stradali e autostradali di competenza del Compartimento Polizia Stradale della Sicilia Orientale. L’obiettivo principale rimane sempre lo stesso: garantire la sicurezza degli automobilisti, accertando eventuali violazioni al Codice della strada.

Già per i prossimi giorni la Sezione Polizia Stradale di Catania ha pianificato ulteriori controlli in tutto il territorio di competenza, anche con rilevamento automatizzato del superamento dei limiti di velocità.

I controlli a Catania

A Catania la sezione della Polizia Stradale ha rafforzato la presenza su tutto il territorio, concentrandosi in particolare nei punti nevralgici della viabilità: tangenziale autostrada, sempre più trafficate in questi giorni estivi e soprattutto durante i fine settimana. A tal proposito durante l’ultimo weekend, gli agenti della Polstrada hanno effettuato controlli serrati lungo le principali arterie stradali, fermando numerosi conducenti sorpresi a violare le norme del codice. Comportamenti imprudenti e irregolari che mettono a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Elevati 40 mil euro di sanzioni

In particolare, durante i controlli in tangenziale sono stati individuati numerosi automobilisti in transito nella corsia di emergenza nel tentativo di superare le auto regolarmente incolonnate e, furbescamente, raggirare il traffico veicolare. Gli agenti hanno verificato che nessuno di loro rientrava nelle situazioni di emergenza previste dal Codice della Strada per l’utilizzo di quella corsia. Dopo averli identificati, sono state ritirate 13 patenti.

Nel corso dei controlli, effettuati anche lungo la circonvallazione di Catania, nella zona della Scogliera e all’imbocco dell’A18, gli agenti della Polstrada, complessivamente, hanno identificato 211 persone e accertato 147 violazioni al Codice della Strada per un importo totale di circa 40.000 euro, nello specifico per: guida senza cintura di sicurezza, per mancata revisione periodica del mezzo, per assenza di assicurazione per la responsabilità civile, per guida senza patente. In tutti questi casi sono scattate le sanzioni previste dalla normativa vigente.