Dopo il grande successo registrato nelle edizioni natalizie e pasquali, il Sicilia Express torna anche per l’estate. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana, ha l’obiettivo di offrire una soluzione di viaggio economica a studenti e lavoratori fuori sede che desiderano rientrare sull’Isola durante le vacanze estive.

Il convoglio speciale potrà accogliere fino a 540 passeggeri e percorrerà oltre 1.500 chilometri con un biglietto dal costo contenuto, intorno ai 30 euro. D’altronde l’obiettivo è proprio questo: consentire ai siciliani che studiano o lavorano nel nord Italia di rientrare in Sicilia nel periodo estivo 2025.

Presto saranno disponibili tutti i dettagli sul sito ufficiale di Sicilia Express!

Il nuovo Sicilia Express

Attraverso iniziative, quali il Caro voli e il Sicilia Express si cercherà di favorire il rientro dei siciliani residenti nel Nord Italia. Non solo un treno ma una nuova ed emozionante esperienza, l’iniziativa mira, infatti, a rendere il tempo trascorso a bordo non solo più confortevole, ma anche piacevole, trasformando il viaggio in un momento di relax e benessere per i passeggeri.

Il treno dovrà sviluppare e garantire i seguenti percorsi e fermate, sia all’andata che al ritorno:

dalla città di partenza il treno dovrà toccare le principali città fino a Villa S. Giovanni;

da Messina una sezione dovrà essere diretta a Siracusa;

da Messina una sezione dovrà essere diretta a Palermo C.le

Si ricorda che in tutte le tratte saranno garantite fermate intermedie lungo il percorso.

I servizi garantiti al bordo del treno

il treno sarà dotato di sedili reclinabili, cuccette scompartimenti per famiglie o gruppi. A questo si aggiungono spazi riservati a chi esigenze di mobilità ridotta. Sarà inoltre offerta a tutti voi a suggerì la biancheria da letto, completa di lenzuola, cuscini e coperte. Inoltre, la presenza di un servizio di ristorazione attivo per tutta la durata del viaggio, con carrozza ristorante e bar. Sarà garantita la possibilità di trasportare biciclette e oggetti ingombranti.