Come ogni fine settimana, anche durante il weekend appena trascorso è stato condotto un ampio servizio di controllo interforze, pianificato attraverso un’ordinanza emessa dal questore di Catania. L’obiettivo era garantire lo svolgimento in sicurezza della movida nel centro storico, soprattutto nelle aree più affollate da residenti e turisti, nei pressi di locali e punti di ritrovo.

Le zone e i controlli effettuati

I controlli sono stati effettuati non solo nel centro storico ma anche in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, via Etnea, ma anche nella zona del lungomare, precisamente in piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo, piazza Mancini Battaglia e via Acicastello, in considerazione del maggior afflusso di persone nella stagione estiva.

Durante i suddetti controlli le attuglie coordinate dalla sala operativa della questura hanno identificato complessivamente 320 persone, tra cui 73 con precedenti penali. Sono stati inoltre controllati 158 veicoli, tra automobili e motocicli.

I controlli stradali e le sanzioni elevate

Per quanto riguarda i controlli stradali, finalizzati a prevenire comportamenti pericolosi per la sicurezza degli utenti della strada, sono state accertate 12 violazioni al Codice della Strada. In particolare, 4 per mancanza dell’assicurazione obbligatoria, 5 per guida di ciclomotori senza casco e 3 per mancata revisione periodica del veicolo. A seguito di queste irregolarità, sono state applicate le relative sanzioni accessorie: 4 veicoli sono stati sequestrati amministrativamente, 5 sottoposti a fermo amministrativo e 3 sospesi dalla circolazione. Le multe complessivamente elevate ammontano a oltre 5.000 euro.

Sanzionati diversi parcheggiatori abusivi

Come di consueto, particolare attenzione è stata riservata al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, non solo nel centro storico di Catania, ma anche nella zona del lungomare. In totale, sono state sanzionate 7 persone: sei uomini residenti a Catania e una donna originaria di Paternò.

Nel dettaglio, un uomo di 51 anni è stato fermato in via Beato Bernardo, un 36enne in via Marittima nel borgo di Ognina, un altro 36enne in piazza del Tricolore, un 35enne in via Sturzo, un 28enne in piazza Borsellino e un 20enne in via Dusmet. Sempre in via Dusmet, gli agenti hanno controllato una donna di 30 anni di Paternò, sorpresa mentre chiedeva denaro a un automobilista, esercitando l’attività di parcheggiatrice abusiva. Tutti sono stati multati con la prevista sanzione amministrativa e le somme di denaro indebitamente percepite, per un totale di circa 95 euro, sono state sequestrate. Inoltre, per quattro di loro è scattata la denuncia per aver violato il D.A.C.U.R., il provvedimento con cui il questore aveva vietato loro di sostare proprio nei luoghi in cui sono stati trovati a svolgere nuovamente l’attività. Alla donna di Paternò, invece, è stato notificato un ordine di allontanamento, come previsto dalla normativa vigente.

Determinanti, in alcuni casi, sono state le segnalazioni inviate dai cittadini alla sala operativa della questura tramite l’app “YouPol”, anche attraverso fotografie, che hanno permesso alla polizia di intervenire tempestivamente.

I controlli dei Carabinieri

per quanto concerne i controlli dei carabinieri, questi ultimi sono stati effettuati in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e largo Rosolino Pilo. Nel corso dei controlli sono state identificate 102 persone e ispezionati 46 veicoli, 17 dei quali sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Sono state elevate 23 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 28.000 euro e 86 punti patente decurtati. Le infrazioni più gravi hanno riguardato la guida senza casco, l’uso del cellulare al volante, la mancanza di assicurazione e il transito con semaforo rosso. Sei giovani sono stati sanzionati con il fermo del motociclo e un automobilista ha subito la sospensione della patente per uso del cellulare alla guida.