Eventi Catania: L’estate 2025 si accende con una serie di eventi a Catania e dintorni imperdibili per chi vuole vivere la città tra cultura, musica e tradizioni gastronomiche. Dalla presentazione di un romanzo visionario, ai sapori autentici del cibo di strada siciliano, fino al ritorno di uno degli artisti più acclamati della scena musicale italiana: il calendario di metà luglio è ricco di appuntamenti. Ecco una panoramica degli eventi a Catania da non perdere tra il 17 e il 20 luglio 2025.

Lazza live al “Wave Summer Music”: tappa catanese del LOCURA SUMMER TOUR 2025

Tra gli eventi Catania più attesi c’è sicuramente il concerto di Lazza, in programma sabato 19 luglio 2025 al Wave Summer Music. L’artista, reduce da una serie di sold out nei palazzetti italiani con il suo tour invernale, porterà in scena dal vivo i brani del fortunato album “LOCURA”, già Triplo Disco di Platino. Il LOCURA SUMMER TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti, toccherà dieci città italiane, e Catania è una delle tappe clou.

Il concerto promette due ore di musica intensa, effetti spettacolari e l’energia inconfondibile che ha reso Lazza uno dei fenomeni musicali del momento. I biglietti sono disponibili in anteprima su Ticketone dal 30 gennaio, e successivamente presso altri rivenditori autorizzati.

Letteratura e visioni future: la presentazione del libro “2056” di Francesco Cusa

Per gli amanti della cultura, tra gli eventi Catania segnaliamo la presentazione del romanzo “2056” di Francesco Cusa, in programma venerdì 18 luglio alle ore 19:00 presso Pizza dei Libri, in Piazza Federico di Svevia 90-94. L’autore dialogherà con lo scrittore Sal Costa, il docente di filosofia Francesco Di Bartolo e l’autrice Nilla Zaira D’Urso.

L’ingresso è libero e l’incontro rappresenta una rara occasione per esplorare temi distopici e filosofici insieme a voci autorevoli del panorama letterario locale e nazionale. Una proposta ideale per chi desidera riflettere e confrontarsi con una narrativa contemporanea e visionaria.

Tradizione e gusto: Street Food Sicily on Tour a Riposto

Non poteva mancare, tra gli eventi Catania più golosi di luglio, la nuova tappa dello Street Food Sicily on Tour, che dal 17 al 20 luglio farà tappa a Riposto, in Piazza del Commercio. Ogni sera, dalle 19:00 a mezzanotte, sarà possibile gustare il meglio dello street food siciliano: arancini, pane ca’ meusa, cannoli, panelle, e tanto altro.

L’evento è a ingresso libero e offre un viaggio sensoriale nella tradizione gastronomica dell’Isola, con una selezione curata di operatori del settore e una cornice suggestiva sul mare. Perfetto per famiglie, giovani e turisti in cerca di sapori autentici.