Una lite condominiale finita quasi in tragedia in via Adone, nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania. Nel corso della discussione, infatti, un 31enne catanese è stato accoltellato e gravemente ferito. Solo l’intervento della compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania ha evitato il peggio.

A seguito di una segnalazione, sul luogo sono intervenute le pattuglie e un’ ambulanza del 118 che ha soccorso tempestivamente il 31enne, trovato riverso a terra e sanguinante. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Catania con profonde lesioni al torace e alle gambe.

Le indagini svolte per fare luce sulla dinamica dell’aggressione si sono avvalse dell’ausilio delle telecamere di sorveglianza. Il responsabile sarebbe un uomo di 50 anni, residente a Librino che, al culmine della lite, avrebbe sferrato le coltellate. Alcuni parenti della vittima avrebbero reagito ferendo il 50enne, per cui è stato necessario l’intervento dei soccorsi. L’ uomo è stato scortato dai carabinieri per ricevere le cure del caso e, successivamente, arrestato per tentato omicidio e trasferito al carcere di piazza Lanza.