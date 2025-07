In Sicilia, durante la giornata di ieri, sono stati segnalati ben 83 incendi! Le province maggiormente colpite sono Catania, con un totale di 22 incendi, a seguire Caltanissetta , con oltre 19 roghi e infine Agrigento, dove si sono registrati 12 incendi. Le fiamme hanno interessato anche altre aree dell’isola, tra cui Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Tra incendi boschivi e aree verdi

La maggior parte degli incendi, ben 57, ha coinvolto aree di vegetazione. Solo cinque episodi sono stati classificati come incendi boschivi, mentre i restanti 21 sono rientrati nella categoria “altro”. Ore infinite quelle vissute ieri, d’altronde fin dalle prime ore del mattino, le squadre operative del Corpo forestale della Regione Siciliana, coordinate dalla sala operativa regionale, sono state impegnate nelle attività di spegnimento, affiancate dai Vigili del Fuoco. A supporto del dispositivo regionale sono intervenute anche le strutture della Protezione civile e numerose associazioni di volontariato, attive nei territori colpiti per fornire supporto logistico e operativo.

Il lavoro dei Canadair

In cinque situazioni particolarmente gravi si è reso necessario l’intervento di mezzi aerei, con operazioni di spegnimento che hanno visto l’impiego di quattro Canadair e degli elicotteri della Regione. Gli interventi si sono concentrati su diverse aree: a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, per un incendio boschivo; a Belpasso e Castiglione di Sicilia, nel Catanese, e a Buccheri, nel Siracusano, per roghi in contesti urbani; infine, a Itala, in provincia di Messina, per un incendio che ha coinvolto la vegetazione.

Il prezioso ruolo dei volontari e le minacce alle abitazioni

A Mazara del Vallo, in località Tre Fontane (provincia di Trapani), un incendio si è sviluppato nei pressi di alcune abitazioni, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno richiesto il supporto delle organizzazioni di volontariato coordinate dalla Protezione civile regionale. Le fiamme hanno interessato numerose località siciliane, tra cui Mazzarino, Belpasso, Castiglione di Sicilia, Buccheri, Itala, Vizzini, Mineo, Scordia, Licodia Eubea, Militello Val di Catania, Alessandria della Rocca, Calamonaci, Butera, Resuttano, Serradifalco, San Michele di Ganzaria, Aidone, Troina, Castellana Sicula e nuovamente Mazara del Vallo e Buccheri.