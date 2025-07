A partire da giorno mercoledì 16 luglio a Catania sarà operativo un nuovo Centro di pronta accoglienza (Cpa) dedicato alle persone affette da dipendenze patologiche.

La nuova struttura di accoglienza

La struttura, affidata alla gestione dell’Asp di Catania, sorgerà nei locali dell’ex clinica Argento, in via Ottavio D’Arcangelo 14-16. Il centro disporrà di 12 posti letto ed è destinato ad accogliere utenti segnalati dai servizi per le tossicodipendenze. L’obiettivo è offrire un’accoglienza tempestiva e un’assistenza integrata, soprattutto nei casi in cui si renda necessario un supporto residenziale a breve termine. Le attività del Centro saranno assicurate da un’équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, educatori, terapisti della riabilitazione e operatori socio-sanitari.

L’inagurazione della nuova struttura

L’inaugurazione della struttura è prevista per mercoledì 16 luglio alle ore 9:30, con la visita dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, accompagnata dal direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali e i vertici delle aziende ospedaliere cittadine, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per il territorio.

Il Centro di pronta accoglienza, attivato in via sperimentale, si inserisce nel più ampio piano di potenziamento della rete regionale per la cura e l’assistenza delle persone con dipendenze, promosso dal governo siciliano. Un progetto che punta a rafforzare la capacità del sistema sanitario regionale di rispondere con efficacia a uno dei fenomeni sociali e sanitari più complessi e delicati.