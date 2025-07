Concorsi pubblici scadenza luglio 2025: Siamo nel cuore dell’estate, ma il mondo del lavoro non va in vacanza. Sono infatti attivi numerosi concorsi pubblici in scadenza a luglio 2025, per un totale di circa 11.000 assunzioni previste nella Pubblica Amministrazione. Le selezioni riguardano sia figure altamente specializzate sia profili con titolo di studio di scuola dell’obbligo o licenza media, senza esperienza pregressa richiesta nella maggior parte dei casi.

Le sedi di lavoro sono distribuite su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud, e coinvolgono Ministeri, Agenzie Fiscali, Comuni, Regioni, Università, Aziende Sanitarie Locali, Forze Armate e altre istituzioni pubbliche.

Il maxi concorso ATS: 3839 posti per funzionari in ambito sociale

Tra i bandi più rilevanti tra i concorsi pubblici con scadenza luglio 2025, spicca il concorso ATS indetto dal Ministero del Lavoro, che prevede l’assunzione di 3839 funzionari. Le posizioni sono rivolte a laureati in discipline sociali, psicologi, pedagogisti, ma anche profili amministrativi. La scadenza è fissata per il 30 luglio 2025.

Agenzia delle Entrate: 250 funzionari tecnici cercasi

Altro concorso di rilievo è quello dell’Agenzia delle Entrate, che assume 250 funzionari tecnici a tempo indeterminato in tutta Italia. La scadenza per l’invio delle domande è il 14 luglio 2025. Il bando è aperto a laureati in ambito tecnico e ingegneristico.

Concorso Carabinieri: 4918 posti anche per civili

Il concorso per Allievi Carabinieri 2025 mette a disposizione ben 4918 posti, ed è aperto anche a civili con diploma. Le domande devono essere presentate entro il 7 luglio 2025. Si tratta di una delle selezioni più attese dell’anno per chi sogna una carriera nelle forze dell’ordine.

Altri concorsi pubblici scadenza a luglio 2025

Numerose altre opportunità sono disponibili: