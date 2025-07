Maxi Concorso ATS 2025: È stato ufficialmente pubblicato il bando del Maxi Concorso ATS 2025, un’importante opportunità per chi desidera lavorare nel settore pubblico. Il concorso prevede 3.839 assunzioni a tempo determinato della durata di tre anni presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), con l’obiettivo di potenziare i servizi sociali offerti dagli enti locali. Si tratta di un’occasione significativa per laureati in ambito amministrativo, contabile, psicologico, educativo e pedagogico.

Maxi Concorso ATS 2025, le domande di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online entro il 30 luglio 2025, con una tassa di concorso pari a 10 euro. I posti disponibili sono così ripartiti: 873 funzionari amministrativi (Codice A), 736 funzionari contabili ed economico-finanziari (Codice B), 979 funzionari psicologi (Codice C), 954 educatori professionali socio-pedagogici (Codice D), 297 pedagogisti (Codice E). Tutti i profili sono inquadrati nella categoria funzionario e richiedono il possesso di una laurea specifica a seconda del ruolo.

Requisiti e titoli richiesti per il Maxi Concorso ATS 2025

Per partecipare al Maxi Concorso ATS 2025, è necessario possedere una serie di requisiti generali, tra cui: cittadinanza italiana o europea (o titoli equivalenti per cittadini extra UE), età minima di 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, assenza di condanne penali o cause ostative all’assunzione nella Pubblica Amministrazione. Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 è richiesto l’assolvimento dell’obbligo di leva.

I requisiti specifici variano in base al profilo scelto. Per i funzionari amministrativi è sufficiente una qualsiasi laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento). Per i contabili sono richieste lauree in ambito economico (classi L-18, L-33 o LM-16, LM-56, LM-63, LM-77). I candidati per il profilo psicologo devono essere in possesso della laurea LM-51 e iscrizione all’Albo. Gli educatori devono avere la laurea L-19, mentre i pedagogisti devono possedere una laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85 o LM-93.

Prova unica e materiali di studio per superare il concorso

Il Maxi Concorso ATS 2025 prevede una prova scritta unica strutturata in 60 domande a risposta multipla da completare in 90 minuti. Il test si articola in 25 quesiti comuni (su diritto amministrativo, enti locali, inglese, informatica, trasparenza e privacy), 20 quesiti specifici per ogni profilo, 8 quesiti logico-deduttivi e 7 quesiti situazionali per valutare le capacità decisionali e relazionali del candidato. La prova sarà superata con un punteggio minimo di 21/30. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quiz prima dell’esame.

