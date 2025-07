Finalmente, giovedì 26 giugno, sono stati inaugurati i due solarium pubblici estivi del Comune di Catania. Le strutture sono state posizionate in due zone strategiche del litorale urbano: a Ognina, davanti all’Istituto Nautico, e alla spiaggetta di San Giovanni Li Cuti, dove è stato anche realizzato un percorso accessibile per le persone condisabilità. Come anticipato dall’assessore al Mare Andrea Guzzardi, quest’anno non sarà invece allestito il solarium in Piazza Europa, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa stagione estiva. Alla base di questa decisione ci sono diverse motivazioni: scarichi sospetti in mare, preoccupazioni legate alla salute pubblica, la necessità di una gestione più responsabile delle risorse comunali e anche il potenziale rischio di conseguenze legali.

Tra ritardi e cantieri infiniti

Quest’anno a giudicarsi gli appalti per l’allestimento dei solarium pubblici di Catania è stata la cooperativa Edil Sep, con sede a Montelepre, in provincia di Palermo. Dopo una lunga attesa, tutti i bagnanti potranno finalmente accedere in sicurezza alle piattaforme e usufruire dei servizi essenziali per godersi il mare in tranquillità. Tuttavia, fino a pochi giorni fa, la situazione era ben diversa.

L’apertura dei solarium, inizialmente prevista per il 26 maggio, ha subito un notevole ritardo, arrivando soltanto giovedì 26 giugno, ben oltre l’inizio ufficiale della stagione balneare in Sicilia, fissata per l’1° maggio. Questo slittamento ha lasciato per settimane cittadini e turisti senza uno spazio attrezzato dove potersi rilassare, prendere il sole o nuotare in sicurezza. Fino a poco tempo fa, concedersi qualche ora di relax tra tintarella e mare sembrava solo un lontano miraggio. Ora, finalmente, l’estate sul litorale catanese può partire davvero!