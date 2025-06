Concorsi pubblici: sono in scadenza nei prossimi giorni diversi concorsi pubblici, con opportunità sia sul territorio nazione che su quello regionale e rivolte a candidati con diversi titoli di studio. Dal Ministero dell’Istruzione al Consiglio di Stato, passando per il Ministero della Cultura e un concorso di rilievo in Sicilia, le selezioni pubbliche aperte rappresentano la perfetta occasione per chi aspira a lavorare nella pubblica amministrazione. Di seguito i dettagli sui bandi in scadenza a giugno.

Concorsi pubblici, opportunità al Ministero dell’Istruzione e al Consiglio di Stato

Due importanti concorsi pubblici si avvicinano alla scadenza nei prossimi giorni, offrendo opportunità a profili differenti nel settore pubblico.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha aperto la selezione per l’assunzione di 161 funzionari nell’area giuridico-amministrativa-contabile. La partecipazione è riservata a laureati, anche triennali, e la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 25 giugno 2025. La procedura si articolerà in una prova scritta organizzata su base territoriale, seguita dalla valutazione dei titoli, quest’ultima riservata solo ai candidati che superano la prova scritta.

Il Consiglio di Stato, invece, ha indetto un concorso per la copertura di due posti da Consigliere di Stato, con termine di presentazione delle domande al 26 giugno 2025. Possono partecipare magistrati con esperienza e funzionari di alto profilo appartenenti a diverse carriere giuridiche e amministrative, con requisiti specifici di anzianità. La selezione prevede una valutazione rigorosa dei titoli e sei prove d’esame: cinque scritte (tra cui temi teorici e pratici su diritto civile, commerciale, internazionale, amministrativo, finanziario) e una prova orale, che verte anche su materie aggiuntive come diritto costituzionale, penale, del lavoro e altre discipline correlate. È inoltre prevista una prova orale facoltativa su due lingue straniere a scelta.

Concorsi pubblici, selezione al Ministero della Cultura

Il Ministero della Cultura ha aperto un bando pubblico per la selezione di due esperti in gestione, rendicontazione e controlli, finalizzati alle attività legate alle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Gli esperti selezionati avranno un ruolo chiave nell’implementazione operativa delle procedure di gestione e controllo, nel supporto alle strutture attuatrici e nella verifica della corretta rendicontazione degli interventi finanziati. Tra le responsabilità figurano anche i controlli sostanziali sugli investimenti e il raccordo con organismi competenti quali il Ministero dell’Economia e Finanze e la Commissione Europea.

La partecipazione è riservata a candidati in possesso di laurea magistrale in specifiche classi, tra cui architettura, ingegneria, conservazione dei beni culturali e con un’esperienza professionale di almeno dieci anni in almeno due ambiti indicati nel bando. La selezione si articola in due fasi: una verifica preliminare dei requisiti e del curriculum, seguita da un colloquio individuale volto a valutare le competenze tecniche e l’attitudine dei candidati. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro il 24 giugno 2025.

Concorsi pubblici, i bandi in scadenza in Sicilia