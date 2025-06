Concorso psicologi Sicilia: nuove opportunità di impiego in Sicilia! Indetto un nuovo concorso pubblico dal Comune di Acireale, in provincia di Catania, volto all’assuznione di psicologi con contratto a tempo pieno e determinato, nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione. Oltre a coprire i posti disponibili, il bando prevede anche la creazione di un elenco di professionisti da impiegare nelle attività e nei servizi promossi dai Comuni del Distretto Socio-Sanitario 14, finanziati attraverso i fondi PAL, la Quota Servizi del Fondo Povertà o altre risorse disponibili in futuro.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 4 luglio 2025. Di seguito nel dettaglio le prove selettive e i requisiti richiesti.

Concorso psicologi Sicilia, requisiti richiesti

Il bando del Comune di Acireale volto all’assunzione di tre psicologi è aperto a candidati in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario;

non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

idoneità fisica.

Saranno, inoltre, richiesti anche:

diploma di laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (58/S) appartenente alla classe delle lauree specialistiche in Psicologia o laurea magistrale (LM-51) appartenente alla classe Psicologia;

iscrizione all'Albo Professionale- degli Psicologi – sez. A;

abilitazione alla professione di psicologo.

Concorso psicologi Sicilia, le prove da superare

Se le domande pervenute dovessero superare le 60 unità, è prevista una preselezione basata esclusivamente sulla valutazione dei titoli. Il concorso consiste nella valutazione dei titoli (fino a un massimo di 10 punti) e in una prova orale (valutata fino a 30 punti). Per superare il colloquio è necessario ottenere almeno 21 punti su 30. Durante l’esame orale, i candidati saranno anche sottoposti a una verifica delle competenze in lingua inglese e informatica. Queste verifiche non influiranno sul punteggio finale, ma serviranno esclusivamente per accertare l’idoneità in tali ambiti.

Concorso psicologi Sicilia, come presentare domanda

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate entro il 4 luglio 2025, esclusivamente online tramite il Portale inPA. È obbligatorio il versamento di una tassa di concorso pari a 10 euro, come indicato nell’apposito avviso. I candidati che supereranno la selezione e verranno assunti percepiranno un compenso annuo lordo di 23.212,35 euro, a cui si aggiungono la tredicesima mensilità, l’indennità di comparto e eventuali trattamenti economici accessori, se previsti.