Selezioni MUR 2025: Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha avviato le Selezioni MUR 2025 per individuare due figure professionali da inserire nella Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione. I profili richiesti sono un Revisore legale indipendente e un Esperto legale, entrambi assunti con contratti di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Capacity building della formazione superiore italiana per l’accoglienza dei migranti”. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno 2025.

Requisiti per partecipare alle Selezioni MUR 2025

Per partecipare alle Selezioni MUR 2025, è necessario essere cittadini italiani o europei, godere dei diritti civili e politici, e non avere precedenti penali o provvedimenti disciplinari in corso. Inoltre, è richiesto il possesso della Partita IVA (o l’impegno ad aprirla in caso di selezione).

Per il profilo di Esperto legale, sono richiesti:

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o magistrale);

Iscrizione all’albo degli avvocati da almeno 5 anni;

Conoscenza fluente della lingua inglese.

Per il profilo di Revisore legale indipendente, occorre:

Laurea in discipline economiche;

Iscrizione all’albo dei revisori da almeno 5 anni;

Conoscenza fluente della lingua inglese.

In entrambi i casi, è indispensabile avere esperienza nella gestione o assistenza tecnica di progetti finanziati da fondi europei o nazionali, preferibilmente in ambito immigrazione o asilo.

Modalità di candidatura e informazioni sul bando

La procedura di selezione prevede la valutazione del curriculum vitae e dei titoli, seguita da un colloquio individuale per verificare le competenze tecniche e l’aderenza al profilo richiesto. Gli incarichi avranno durata fino al 31 dicembre 2027 e non saranno rinnovabili.

Il compenso lordo previsto è di 50.000 euro per ciascun esperto. Le domande vanno inviate via PEC nominativa all’indirizzo: dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it entro le ore 12:00 del 30 giugno 2025, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 2 del bando), allegando anche documento di identità e CV in formato europeo.

Il bando completo è disponibile sul sito ufficiale del MUR e sulla piattaforma inPA. Si consiglia di consultarlo per tutti i dettagli, inclusi i criteri di valutazione e le modalità del colloquio.