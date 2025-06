Venerdì 20 giugno, piazza Dante a Catania diventa palcoscenico di musica, inclusione e cultura in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Il Nodo con il sostegno dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) dedicati a minori stranieri non accompagnati e adulti, in collaborazione con il Comune e la direzione artistica del Marranzano World Fest, di cui l’evento rappresenta un’anteprima.

Moda sostenibile e storie di accoglienza

La serata si apre alle 19:30 con una sfilata di moda interculturale: protagonisti abiti realizzati con tessuti africani, frutto del lavoro della Fabbrica interculturale Fieri in collaborazione con l’associazione Mani Tese Catania. A seguire, gli interventi narrativi: il Cope presenterà il progetto nazionale TUAS – Tutta un’altra storia, mentre padre Mario Sirica della Locanda del Samaritano parlerà di accoglienza e reti di solidarietà attive a Catania.

Musica dal mondo: una festa multiculturale

Dalle 20:30 in poi, la musica sarà protagonista con una serie di concerti che animeranno la piazza. Sul palco si alterneranno Sugamanny feat. Sergio Rasta, i Catania Djembe All-Stars, il Doudou Group feat. Abramo Laye Sene, Jonis e Habib, Giancarlo Paglialunga e il gran finale con gli Ipercussonici, icona della world music siciliana. Oltre al Consorzio Il Nodo, partecipano numerose realtà del terzo settore locale impegnate ogni giorno nel costruire percorsi di accoglienza e integrazione.